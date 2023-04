Toscana, Giani incontra Ambasciatore di Israele e Console onorario

L’incontro si è concluso con il consueto scambio di doni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un rapporto di amicizia storica e consolidata quello che lega la Toscana e Israele. Prima visita ufficiale in Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati di Alon Bar, nominato Ambasciatore di Israele in Italia nel settembre scorso.

Bar era accompagnato dal Console onorario per Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna Marco Carrai.

Un incontro cordiale durante il quale il Presidente Giani ha ricevuto l’invito a ricambiare la visita in Israele.

Tra i temi affrontati l’importanza del rafforzamento dello scambio culturale ed economico, in particolare per quanto riguarda i temi dell’innovazione e delle start up.

L’incontro si è concluso con il consueto scambio di doni.