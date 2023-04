Oxfam Festival, presentazione seconda edizione

Conferenza stampa il 19 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È in arrivo la seconda edizione dell’Oxfam Festival ‘Creiamo un futuro di uguaglianza’: due giorni di incontri, dibattiti e musica in programma il 12 e 13 maggio presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze e il Cinema La Compagnia.

Più di 10 eventi e oltre 50 personalità delle istituzioni, cultura, informazione, impresa, mondo della ricerca e società civile su temi cruciali quali lavoro, sostenibilità sociale d’impresa, inclusione, rispetto delle differenze di genere e delle minoranze, diritti umani e dramma della guerra che sta attraversando oggi l’Europa, così come molte altre aree dimenticate nel mondo.

Un confronto a più voci sulle disuguaglianze che attanagliano la nostra società e su quali soluzioni sia possibile mettere in campo per contrastarle.

La presentazione alla stampa si svolge domani mercoledì 19 aprile alle 12:00, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Partecipano Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, Sara Funaro, Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze, Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Francesco Moneti dei Modena City Rambler e un rappresentante della Fondazione CR Firenze.

Durante la presentazione sarà proiettato anche un contributo video della Direttrice editoriale di Bompiani, Beatrice Masini.