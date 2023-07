Torna la ‘Freccia della Versilia’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Partirà da Bergamo alle 6:43 di sabato 15 luglio, per arrivare a Pisa Centrale alle 11:59, il ritrovato servizio della ‘Freccia della Versilia’.

Spiega l’Assessore regionale a mobilità e trasporti, Stefano Baccelli:

Si tratta di un servizio che abbiamo fortemente voluto e che invita ad un turismo più dolce, evitando intasamenti e code. Il ripristino di questa coppia di treni, in servizio in tutti i sabati e le domeniche fino al 10 settembre prossimo, è stato discusso in alcuni incontri fra le due Regioni, Lombardia e Toscana e le due imprese ferroviarie Trenitalia e Trenord.

Porterà positive ripercussioni non soltanto sul turismo costiero, ma anche per le aree toscane interne, viste le numerose fermate che effettuerà da Pontremoli fino al capolinea di Pisa centrale.