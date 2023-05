‘Tom à la ferme’ al Teatro Belli

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta al Teatro Belli di Roma dal 17 al 21 maggio ‘Tom à la ferme’, di Michel Marc Bouchard con la regia di Giuseppe Bucci.

Dal testo è stato tratto l’omonimo film con la regia di Xavier Dolan, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2013 e fortemente apprezzato dalla critica ma soprattutto dal pubblico Queer.

Note di regia

Oltre all’onore e al prestigio di aver avuto direttamente dall’autore Michel Marc Bouchard i diritti a rappresentare in Italia per il 2023 il suo notissimo testo, reso iconico dal film di Dolan, il cui finale però non è fedele al dramma teatrale, ho deciso di portare in scena ‘Tom à la ferme’ mosso anche da alcuni particolari temi a me molto vicini.

Questo testo narra splendidamente l’eterna e affascinante alchimia tra Eros e Thanatos. Inoltre, tratta con una chiave del tutto originale il tema dell’elaborazione del lutto, tanto più complesso quando improvviso e quello delle bugie, insite nella natura dell’omosessuale per istinto di sopravvivenza.

L’altra esigenza più forte è sottolineata dallo stesso autore nella prefazione:

<<Ogni giorno, dei giovani omosessuali vengono aggrediti nei cortili delle scuole, in casa, in città come in campagna. Ogni giorno, vittime offese, violentate, schernite, umiliate, ferite, picchiate, insozzate, isolate, sbeffeggiate. Alcuni riescono a farcela, altri no…

Il disprezzo contro gli omosessuali non è un soggetto obsoleto come alcuni vogliono credere, soprattutto quelli che si sono stancati di sentirne parlare o che credono, come per tutto il resto, che se i media ne parlano vuol dire che c’è qualcuno che se ne sta già occupando>>.

Ecco, in questo momento storico, in cui chi ci governa continua a negare agli omosessuali la parità di diritti, dal matrimonio ai figli, e il pontefice, pur concedendoci il diritto a non essere penalmente perseguibili in quanto non “criminali” non manca di sottolineare che siamo “peccatori”… mi pare sia ancora un tema di allarmante attualità e portarlo in scena è una necessità.

Giuseppe Bucci