‘Nano Egidio Contro il Male di Vivere Spesso Incontrato’ a Fortezza Est

In scena dal 18 al 20 maggio a Roma

Chiude la stagione 2023 ‘Voli Pindarici’ di Fortezza Est di Roma la compagnia de Il Nano Egidio in scena dal 18 al 20 maggio, ore 20:30, con ‘Nano Egidio Contro il Male di Vivere Spesso Incontrato’, spettacolo che segna l’addio alle scene del gruppo romano composto da Marco Ceccotti, Simona Oppedisano, Francesco Picciotti che dopo dodici anni di attività si scioglie per seguire percorsi artistici separati.

Un ultimo lavoro insieme all’insegna della loro cifra dissacrante, scanzonata ed ironica che ha conquistato il pubblico romano e non solo, portando in scena i personaggi, i pupazzi e le gag inventate e costruite in più di dodici anni di produzione creativa.

Nel ‘Nano Egidio Contro il Male di Vivere Spesso Incontrato’ Dio è scomparso, il paese è sconvolto da una serie di attentati e la società vive in un clima di terrore del politicamente corretto. Un ex eroe dei fumetti in crisi mistica e un ex nano generico delle fiabe in crisi politica uniscono le loro forze per salvare il mondo lottando contro un oscuro nemico proveniente da un passato che non li ha mai abbandonati: il Male di Vivere.

Ad un certo punto del cammino della nostra vita ci rendiamo conto che la maggior parte di ciò in cui credevamo, compreso noi stessi, ci ha deluso o viene messo in discussione.

Tutto quello che ci circonda incomincia a mostrare delle piccole e metaforiche crepe che da un momento all’altro possono allargarsi e far crollare tutte le nostre certezze. In mezzo a queste crepe si insinuano le paure, le crisi e le ansie che caratterizzano i nostri tempi.

Ad aiutarci a sconfiggere questi nemici ci sono gli eroi e i personaggi che ci hanno fatto compagnia durante la nostra infanzia, quelli più forti e tenaci che ci hanno seguito fino all’età adulta, quelli che grazie alla comicità e alla sorpresa possono, se non proprio salvarci la vita, almeno renderla più leggera.

Lo spettacolo si ispira ai film d’azione americani senza averne i soldi e i mezzi. Gli effetti speciali, il montaggio rapido e le mirabolanti scene d’azione, tipici di questo genere cinematografico, vengono ricreati in scena tramite la manipolazione di oggetti, la costruzione di gag comiche dal retrogusto drammatico ed una sana e inconsapevole autocritica.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico €12,00

link biglietti online urly.it/3v0aw

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 | 349-4356219