‘Livello successivo’ al Teatro Trastevere

Il 19 e 20 maggio, ore 21:00, e il 21 maggio, ore 17:30, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Livello successivo’ due atti unici di Angela Giassi con Valeria Natalizia, Beatrice Rincicotti e Gisella Xaxe Secreti, produzione Terrerosse Teatro.

Un distopico futuro fa da sfondo ai due brevi duetti teatrali.

In ‘Ti sto aspettando’ accompagniamo due donne verso una sospensione del tempo, in attesa in una clinica per l’ibernazione. La mezz’ora che precede il loro ingresso nelle celle frigorifero rivela una drammatica percezione del presente, a favore di una, seppur flebile e titubante, speranza in un futuro migliore.

‘Mi manca l’aria’ è ambientato su un’anonima panchina di un parco qualsiasi. Un pusher e una cliente si incontrano per uno scambio davvero insolito. L’inquinamento è diventato insopportabile, si spaccia perciò aria pura in bottiglia. La cliente diventa presto dipendente e nel susseguirsi degli incontri il rapporto si fa sempre più teso, fino al finale, del tutto inaspettato.

Non mancano leggerezza e ironia che caratterizzano il gioco teatrale tra le coppie di attrici.

