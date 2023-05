Sviluppo sostenibile e Agenda 2030, quattro giorni al Maschio Angioino

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È stata presentata questa mattina, 23 maggio, a Palazzo San Giacomo la campagna ‘Insieme per gli SDG’ – cioè i Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile – che è un’iniziativa di comunicazione e di confronto promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale anche per creare legami e relazioni con le realtà locali.

Al Maschio Angioino dal 24 al 27 maggio due installazioni serviranno ad informare i cittadini sugli obiettivi e sui contenuti della campagna. Per venerdì 26 è previsto un Consiglio comunale straordinario sui temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.