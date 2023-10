‘StomyCraft’: grande successo del gioco FAIS per bambini stomizzati

Il 29 novembre durante la Maker Faire di Roma sarà svelato il vincitore di MAKEtoCARE

Grande successo per ‘StomyCraft: curarsi giocando‘, il progetto realizzato dalla FAIS, la Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati.

Il videogioco è vincitore della III edizione del Rare Diseases Award nella categoria ‘CO-CREATIVI’. Il premio, promosso da UNIAMO la Federazione Italiana Malattie Rare, è stato consegnato durante il Forum Sistema Salute di Firenze al Presidente FAIS, Pier Raffaele Spena.

Ma i riconoscimenti non sono finiti: ‘StomyCraft’ è infatti tra i sei finalisti di MAKEtoCARE. A renderlo noto Sanofi, l’azienda farmaceutica promotrice dell’iniziativa, durante la Maker Faire, la fiera sull’innovazione tecnologica in corso a Roma, in cui è presente uno stand del videogioco, Fiera Roma, via Portuense 1645, Padig-lione 6, stand A7.

In Italia mancano numeri ufficiali, protocolli e letteratura di riferimento. Si presume ci siano circa 300 pazienti pediatrici portatori di stomia, ma è sicuramente un dato in difetto. Il percorso di cura prevede una gestione di tipo tradizionale senza il ricorso a tecniche innovative. ‘StomyCraft’ è un modo nuovo di informare e aiutare i pazienti pediatrici e i loro familiari, che spesso sono anche i caregiver principali. Una soluzione tecnologica innovativa per simulare, attraverso le tecniche di gamification, la gestione del presidio sanitario ovvero il sacchetto per la raccolta delle feci e l’importanza di una corretta alimentazione.

Come nasce ‘StomyCraft’

La FAIS ha sponsorizzato l’edizione 2021 del GamificationLAB Design Award, una iniziativa del Gamification LAB dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Nel contest gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea in informatica si sono sfidati nella progettazione di prototipi di giochi pensati per aiutare pazienti pediatrici a gestire al meglio la loro condizione.

Le idee migliori hanno contribuito a definire la base del progetto e nel 2022 è stata individuata Minecraft come piattaforma tecnologica di riferimento ed è stato definito il game design: nasce quindi ‘StomyCraft’.

Il gioco

‘StomyCraft’ è un progetto phygital, composto da un videogioco e da elementi fisici: un accessorio LEGO, in grado di trasformare una miniatura in un personaggio con il sacchetto per la stomia, un copri sacca personalizzabile e una consolle di gioco.

La dinamica del videogioco prevede che durante la partita ai bambini vengano proposti diversi alimenti che possono scegliere se mangiare o meno. Se mangeranno un cibo adatto alla loro condizione riceveranno dei bonus, in alternativa dei malus.

L’obiettivo è informare il paziente riguardo ai cibi adatti alla specifica condizione medica, ciò per indurre una maggiore capacità di self-care. L’accessorio Lego e il copri sacca con l’immagine personalizzata sono pensati per migliorare l’accettazione della condizione del paziente pediatrico, che potrà portare sempre con sé i suoi eroi preferiti.

La console sarà installata presso un punto di accoglienza o ambulatorio, per permettere ai pazienti pediatrici di provare il gioco nei momenti di attesa di visite e controlli.

‘StomyCraft’ vuole migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici costruendo un luogo di incontro virtuale in cui poter giocare e condividere esperienze. Il gioco e gli elementi phygital a corredo sono studiati per aumentare il livello di consapevolezza sulla stomia e ottenere consigli utili su come gestirla mentre ci si diverte. Il Rare Diseases Award, il Premio Innovazione Digitale in Sanità, ricevuto qualche mese fa, e l’essere finalisti al MAKEtoCARE ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta.

Appuntamento quindi a Roma il 29 novembre per sapere chi sarà il vincitore di MAKEtoCARE.

FAIS

FAIS è un’Organizzazione di Volontariato che dal 2002 raggruppa le Associazioni Regionali e provinciali di volontariato che si adoperano a favore delle persone incontinenti e stomizzate.

Gli obiettivi della Federazione sono: garantire i diritti a tutte le persone incontinenti e stomizzate; promuovere, in ogni regione, la nascita di Associazioni Regionali quale strumenti in grado di dialogare, in modo opportuno e con peso appropriato, con le varie istituzioni nazionali e territoriali al fine di garantire ai portatori di stomia un’assistenza adeguata e omogenea su tutto il territorio nazionale; promuovere campagne sociali a sostegno dei diritti dei portatori di stomia e alle persone incontinenti; sostenere e promuovere progetti di assistenza a livello regionale e nazionale; collaborare con le Società Scientifiche, Istituzioni, Associazioni ed Enti per creare una rete a supporto di azioni concrete a favore delle persone incontinenti e stomizzate.

Rare Diseases Award

Promosso da UNIAMO, il premio delle malattie rare ha l’obiettivo di valorizzare i progetti e le iniziative promossi per migliorare la qualità della vita delle persone con malattia rara e tumori rari. Si rivolge a startup, imprese, centri di ricerca, università, Advocacy Groups, operatori sanitari, reti ospedaliere e Associazioni.

MAKEtoCARE

L’iniziativa, promossa da Sanofi, nasce dalla volontà di far emergere e sostenere iniziative e progetti nati dall’ingegno e dalla passione tipica della comunità Maker, che tramite la propria creatività e il proprio saper fare innovazione, è in grado di offrire una migliore qualità di vita ai pazienti, contribuendo a cambiare concretamente il loro presente e progettando, insieme a loro, un futuro migliore.