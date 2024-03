Sport e buona alimentazione per contrastare la povertà educativa

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È stato presentato questa mattina, 12 marzo, a Palazzo San Giacomo il progetto ‘Sport Never Stop’, che investe sulla pratica sportiva regolare e sull’educazione alimentare per migliorare le condizioni di crescita dei minori in contesti disagiati; l’obiettivo è di combattere la povertà educativa ed allontanare i giovani dalla seduzione della criminalità.

Il progetto – che si svolge in otto città italiane – è realizzato dalle fondazioni «Conad» e «L’albero della vita», ed ha il patrocinio del Comune di Napoli.

Secondo un recente rapporto di Save the Children in Italia al di sotto dei 17 anni due ragazzi su tre non sono mai stati a teatro e non hanno mai visitato un sito archeologico; mentre quasi un ragazzo su quattro non ha mai fatto attività sportiva.

Il progetto ‘Sport Never Stop’ coinvolge oltre 250 minori.