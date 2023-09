Sforzi UN per prevenire devastante crisi sanitaria a Derna

Rimosso il Consiglio comunale di Derna dopo le proteste nella città libica

Le Nazioni Unite hanno annunciato che le proprie agenzie che operano nella città di Derna, in Libia, stanno lavorando per prevenire la diffusione di malattie ed evitare una seconda crisi devastante nella regione, dopo l’uragano e le inondazioni che hanno recentemente colpito la città, provocando migliaia di morti e dispersi.

Georgette Gagnon, residente e coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Libia ha confermato la presenza nel Paese di squadre di 9 agenzie delle Nazioni Unite per portare aiuti a Derna.

Nel corso di una conferenza stampa, lunedì 18 settembre, la coordinatrice UN ha detto che le possibilità di trovare persone ancora vive a Derna sono molto scarse, ma il recupero dei corpi continuerà ancora.

Gagnon ha ribadito che le organizzazioni umanitarie sono estremamente preoccupate per i rischi per la salute e per la potenziale diffusione di malattie trasmesse attraverso l’acqua contaminata a causa di danni alle fonti idriche e alle reti fognarie di Derna.

Da parte sua, il governo di unità nazionale libico ha annunciato che circa il 70% delle infrastrutture nelle zone colpite sono state danneggiate e ha ordinato anche di organizzazione voli per i volontari nelle zone colpite dalle inondazioni nell’est del Paese.

Il Presidente del governo libico designato della Camera dei Rappresentanti, Osama Hammad, ha invece destituito l’intero Consiglio comunale di Derna e ha aperto un’inchiesta alla luce delle ripercussioni dell’uragano.

Da ricordare che centinaia di persone hanno protestato in città per esprimere la loro rabbia contro le autorità una settimana dopo che migliaia di residenti erano stati uccisi.

L’accumulo dell’acqua piovana ha portato al crollo di due dighe nella piccola città di Derna, che secondo alcune fonti, non erano sottoposte a manutenzione da decenni.