Presentata la Festa della Via Medicea

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un ricco calendario di eventi, tra escursioni e degustazioni di prodotti tipici immersi nel patrimonio storico e naturale di Prato e dintorni.

È la Festa della Via Medicea, pronta ad accogliere turisti e visitatori domenica prossima, 24 settembre.

L’appuntamento è alle Cascine di Tavola, a Prato, dove parte il percorso, ma gli eventi, che si snodano lungo tutto il giorno, abbracceranno anche una parte del cammino con visite guidate, tra le ville patrimonio Unesco e luoghi di una bellezza senza tempo.

Oggi, 19 settembre, la presentazione del programma a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, dove sono intervenuti il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras e l’Assessore ai servizi per i cittadini, patrimonio e turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi.

Hanno partecipato anche Ilaria Bugetti, Consigliere regionale e Presidente della seconda Commissione consiliare, e i rappresentanti dei comuni del territorio coinvolti nell’iniziativa.

Ha spiegato il Presidente Giani:

Parlare dei Medici e creare opportunità di turismo lento per osservare veri e propri tesori è un elemento sul quale abbiamo scommesso e continueremo a scommettere, come nel caso di questo percorso che da Prato conduce fino a Fucecchio permettendo di visitare ville e luoghi che fanno parte dell’essenza di questa regione.

Ha detto l’Assessore Marras:

La Via Medicea è molto interessante dal punto di vista storico e artistico, collocata in un’area in grado di attirare flussi e diversificare l’offerta rispetto alla vicina Firenze.

È un cammino in cui crediamo molto proprio per le sue caratteristiche, per la natura, per il paesaggio e per la capacità di essere un prodotto turistico che invoglia a percorrerlo per le tante motivazioni che può suscitare.

Inoltre, è un’infrastruttura che nasce dalla collaborazione di tre ambiti turistici, strumenti sui quali abbiamo puntato e punteremo ancora di più nella revisione della legge regionale, proprio perché l’intenzione è incoraggiare la collaborazione dei territori nella valorizzazione dei propri punti di forza, come in questo caso.