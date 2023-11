Schiboni: approvazione pdl ITS Academy Lazio frutto di collaborazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il testo è arrivato in aula, dopo un lavoro certosino compiuto dalla commissione consiliare competente, all’insegna della massima collaborazione al fine di arrivare alla definizione, che garantirà agli ITS Academy del Lazio, e soprattutto agli studenti che intendono intraprendere questo percorso, uno strumento valido e concreto per il loro futuro.

Nel Consiglio regionale di oggi è stata approvata la proposta di legge sulle Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnici superiori, ITS Academy’.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

Ha spiegato l’Assessore all’Università e alla Scuola:

Gli ITS Academy sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione, mirate a promuovere l’occupazione, specie quella giovanile, e a rafforza le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza.

In particolare, per la competitività e per la resilienza a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

Il Lazio si pone all’avanguardia in questo settore, per questo, ringrazio per il risultato raggiunto il Consigliere, Marco Bertucci, presentatore della proposta di legge, il Presidente della commissione, Angelo Tripodi, e tutti i consiglieri regionali. Il lavoro di squadra premia sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini.