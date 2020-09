Scampoli d’estate ai Musei Reali di Torino

In programma dall’11 al 13 settembre aperture straordinarie serali e attività all’aria aperta

Anche questo weekend i Musei Reali di Torino sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di appuntamenti.

Venerdì 11 settembre vi aspettano dalle 19:30 alle 24:00 con ingresso straordinario a €2,00: un’occasione perfetta per incontrarsi nei raffinati spazi dell’Appartamento della Regina Elena, abitato nel corso dei secoli da diversi personaggi femminili, come le Principesse Maria Felicita, Maria Letizia e la Regina Elena del Montenegro.

Il pubblico avrà la straordinaria opportunità di accedere al percorso composto da sale di grande fascino arredate e decorate da affreschi mitologici, stucchi dorati, parati in seta alla cinese e pavimenti in marmi policromi.

Sabato 12 settembre, sempre dalle 19:30 alle 24, con tariffa speciale a 2 euro, sarà possibile visitare l’Appartamento del Re che deve il suo nome a Vittorio Emanuele III di Savoia, il quale utilizzò questi ambienti come residenza temporanea a partire dagli anni Venti del’900 fino al 1946.

Le sale, abitate dalla principessa Clotilde fino al 1911, furono più volte rimodernate nel corso dei secoli e ospitano ancora oggi un’importante collezione di acquerelli eseguita da Giuseppe Pietro Bagetti nella prima metà del XIX secolo.

In entrambe le occasioni sarà possibile visitare il Giardino Ducale, recentemente rinnovato e impreziosito da una scenografica illuminazione serale.

Visite speciali

Sabato 12 e domenica 13 settembre alle ore 15:00 l’itinerario ‘Benvenuto a Palazzo!’ è visitabile le guide di CoopCulture, alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale, con l’Armeria e la Galleria della Sindone, per scorgere il restauro “a vista” dell’altare della Cappella.

Il percorso, della durata di un’ora, è visitabile in gruppi composti al massimo da 8 persone ciascuno, al costo di €7,00 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali. Per una visita individuale, è possibile scaricare l’app ufficiale dei Musei Reali, comprendente l’audioguida completa con oltre 35 ascolti oppure acquistare al Museum Shop la nuova guida a stampa pubblicata da Allemandi Editore, realizzata dai Musei Reali in collaborazione con CoopCulture.

Sabato 12 settembre il percorso prosegue nelle Cucine Reali al piano interrato di Palazzo Reale e nell’Appartamento della Regina Elena, a piano terreno, ogni ora dalle 10:00 alle 17:00. Le visite, della durata di un’ora, sono condotte dai volontari dell’Associazione ‘Amici di Palazzo Reale’.

Il biglietto è acquistabile in cassa il giorno stesso al costo di €7,00.

Attività ai Giardini Reali

Sabato 12 settembre alle ore 9:30, in una cornice del tutto eccezionale come quella dei Giardini Reali, sarà possibile praticare yoga con una lezione all’aria aperta della durata di un’ora. Un’occasione unica per riscoprire sé stessi, riconnettendosi con la terra e l’ambiente circostante.

L’attività si terrà ogni sabato di settembre al costo di €15,00.

Per prenotazioni e informazioni:

011-19560449 – info.torino@coopculture.it.

Le attività del Caffè Reale

All’interno della suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale, è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una cornice unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude.

Venerdì 11 settembre, in occasione dell’apertura straordinaria serale, sarà possibile gustare un aperitivo o una cena accompagnati da un sottofondo musicale.

Informazioni e prenotazioni:

335-8140537 o segreteria@ilcatering.net.

‘TOward2030. What are you doing?’

Fino al 17 gennaio il pubblico potrà visitare l’esposizione dedicata al progetto ‘TOward2030. What are you doing?’ Ideato da Lavazza e dalla Città di Torino per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art, il progetto ha previsto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai Sustainable Development Goals elaborati dall’ONU, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile più il Goal Zero, pensato da Lavazza per divulgare gli obiettivi stessi.

La mostra, curata da Roberto Mastroianni e Filippo Masino, presenta nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda fotografie e filmati degli artisti al lavoro, mentre nel Boschetto dei Giardini Reali sono riproposti gli scatti delle 18 opere d’arte urbana presenti a Torino, oltre ai lavori di alcuni artisti dei collettivi Il Cerchio e le Gocce, Monkeys Evolution e Truly Design, realizzati durante il live painting inaugurale con il coordinamento di MurArte Torino.

L’iniziativa ‘TOward2030. What are you doing?’ è inserita nel programma ‘Torino a Cielo Aperto‘.

Musei Reali Torino

museireali.beniculturali.it

Orari

Dal martedì alla domenica: 9:00 – 19:00

Orario biglietteria: 9:00 – 18:00

Ultimo ingresso ore 18:00

La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì in orario 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00, solo consultazione con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it.

Biglietti

Dal martedì alla domenica

intero: €15,00

ridotto: €13,00 per partecipanti a visite guidate e per soci FAI

ridotto: €2,00 ragazzi dai 18 ai 25 anni

gratuito per i minori 18 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card. L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Visite ed appuntamenti speciali

Gli appuntamenti sono inseriti nel fine settimana e secondo un calendario consultabile sul sito museireali.beniculturali.it e sulla pagina dedicata www.coopculture.it/heritage.cfm?id=284

Nel rispetto delle norme vigenti, negli spazi interni i gruppi saranno formati da un numero massimo di 8 partecipanti.

La biglietteria presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1, è aperta dalle 9:00 alle 18:00.

Informazioni e prenotazioni al numero 011-19560449 o via e-mail all’indirizzo info.torino@coopculture.it.

Foto Studio Gonella per i Musei Reali