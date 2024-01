Rotary Club Reggio Calabria Est: Premio Professionalità 2024 a Pedone

La cerimonia è in programma il 27 gennaio al ristorante Terrazze le Rose di Reggio Calabria

Sabato 27 gennaio 2024, alle ore 19:00, nella sala convegni del ristorante Terrazze le Rose, S.S. 106 Bocale di Reggio Calabria, il Rotary club di Reggio Calabria Est assegnerà il ‘Premio Professionalità’ VIII Edizione 2024 al Dott. Vincenzo Pedone, Magistrato, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Tra le numerose attività investigative e giudiziarie, il Dott. Vincenzo Pedone ha coordinato e diretto indagini che hanno assicurato alla giustizia ‘ndranghetisti autori di funesti delitti anche in danno dell’Arma con l’assassinio di due carabinieri e il grave ferimento di altri due militi.

In Sicilia, giudice a latere togato della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, ha predisposto la sentenza d’appello in merito alla strage di Capaci in cui hanno perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta.

A Reggio Calabria, è stato obiettivo di vile atto intimidatorio a colpi d’arma da fuoco sparati fin dentro le mura di casa.

Saranno presenti Autorità rotariane.