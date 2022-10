Roma, D’Amato: Solidarietà a donna ricoverata al San Giovanni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ringrazio la comunità professionale dell’Ospedale San Giovanni per la presa in carico con amore e professionalità della donna vittima di violenza questa notte a Roma. Basta con la violenza, basta con la violenza sulle donne.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ha detto il Direttore generale dell’Ospedale, Tiziana Frittelli:

Bisogna condannare a voce alta questi avvenimenti e mettere in atto azioni per contrastarle. Ringrazio gli operatori e i professionisti del nostro Pronto Soccorso impegnato in prima linea anche in queste circostanze.

Abbiamo un apposito protocollo per l’accoglienza delle vittime di violenza, che individua uno specifico percorso clinico-assistenziale che prevede accesso e spazi riservati e l’istituzione della figura “rosa”, infermiera/ostetrica che accompagna la “paziente” durante tutto l’iter clinico, diagnostico e terapeutico.

Vorremmo non doverlo più attivare questo percorso. Condanniamo fermamente quanto accaduto.