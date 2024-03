Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Garantire ai cittadini la piena fruizione del mare e degli arenili pubblici i temi al centro della seduta odierna di Consiglio comunale. Allo studio la possibilità di realizzare passerelle per consentire l’accesso al mare in via Caracciolo.