Rimosse scritte offensive in piazza dei Martiri a Napoli

Scritte comparse in occasione delle manifestazioni del primo maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Su indicazione del Sindaco, gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti in piazza dei Martiri per rimuovere le scritte offensive che imbrattavano in diversi punti gli elementi di arredo urbano.

In particolare, le fiorire e la rotatoria che circonda l’area a verde con i 4 leoni.

Le scritte erano comparse in occasione delle manifestazioni del primo maggio e la rimozione ha richiesto ripetuti interventi.