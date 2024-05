Napoli, sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico

Sequestrata merce contraffatta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa San Lorenzo – ha effettuato controlli inerenti le occupazioni di suolo pubblico nell’ambito del territorio di propria competenza – via Costantinopoli, piazza Museo, via Duomo, via Gianturco, piazza Cavour, via Carlo di Tocco e via Imparato.

Ben 26 dei 29 esercizi commerciali controllati sono risultati non in regola in quanto occupavano abusivamente il suolo pubblico o lo occupavano in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato.

Gli agenti della U.O. San Lorenzo, inoltre, hanno sorpreso in zona Decumani tre ambulanti abusivi che vendevano merce contraffatta.

Le tre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria e hanno ricevuto una sanzione amministrativa.

La merce è stata sequestrata.