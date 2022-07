Rilanciare aeroporto Montichiari: convegno a Palazzo Pirelli a Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’aeroporto di Montichiari negli ultimi anni ha segnato una crescita costante e significativa grazie alla vocazione prettamente dedicata ai cargo e al trasporto merci.

Un settore che ha permesso a Montichiari di essere l’unico aeroporto nazionale che non ha mai smesso di lavorare anche durante la fase più acuta della pandemia. Occorre quindi unire le forze affinché possano esserci tutti i presupposti che permettano al sistema aeroportuale di crescere ulteriormente.

Grazie all’impegno e al lavoro di Regione Lombardia e in particolare dell’Assessore Cattaneo, abbiamo definito in primavera tutte le soluzioni più idonee in grado di rispondere nel migliore dei modi al piano di sviluppo presentato.

Sono molto soddisfatta perché oggi per la prima volta si sono riuniti insieme tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e interessati al futuro del Gabriele D’Annunzio, ponendo così le basi per un percorso condiviso finalizzato alla crescita dell’aeroporto.

Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto va rivolto infine al gruppo Save, partner industriale dell’aeroporto di Brescia.