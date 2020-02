Rigenerazione urbana, finanziata rinascita 6 centri provincia Grosseto

Ceccarelli: ‘La Toscana sostiene le piccole realtà pronte a scelte innovative e di sviluppo’

La rigenerazione e l’innovazione urbana sono fondamentali per limitare il consumo di nuovo suolo e per migliorare la qualità della vita delle persone, rinnovando i servizi e combattendo il degrado.

Per favorire la trasformazione del patrimonio edilizio esistente all’interno delle città e ridurre il consumo di suolo, sono stati finanziati dalla Regione Toscana numerosi progetti, alcuni nelle aree più densamente abitate, tramite circa 49 milioni di risorse europee POR FESR ed altri nelle aree interne, 10,6 milioni di risorse esclusivamente regionali.

Spiega l’Assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli:

La rigenerazione urbana non può riguardare solo le aree popolate – anche i centri più piccoli hanno bisogno di riqualificare i loro spazi e innovare le funzioni del patrimonio immobiliare. Per questo abbiamo pensato ad un bando specifico per le aree interne, tramite il quale abbiamo assegnato inizialmente circa 4 milioni, poi altri 6,6 milioni per scorrimento graduatoria. In questo modo sono stati finanziati 36 interventi, su 58 richieste giunte, in 32 Comuni e 6 di essi sono nella Provincia di Grosseto: Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Massa Marittima, Gavorrano, Arcidosso e Santa Fiora. La lotta al consumo di suolo passa anche dal riuso, dalla trasformazione del tessuto urbano già esistente ma sottoutilizzato o degradato. Crediamo in questa strada e la stiamo portando avanti con convinzione e con importanti risorse economiche. L’alto numero di proposte ricevute testimonia l’importanza di questi interventi e l’impegno delle amministrazioni comunali per riqualificare le proprie aree urbane. Con questo bando abbiamo voluto sottolineare la nostra attenzione alle esigenze di realtà piccole, ma pronte a fare scelte innovative e di sviluppo.

Ecco nel dettaglio i progetti finanziati nella Provincia di Grosseto:

Monterotondo Marittimo

– Progetto di riqualificazione ex cinema ACLI €178.630,00

L’intervento riguarda la riqualificazione funzionale di un immobile denominato ex Acli, attualmente inutilizzato e in stato di degrado, per destinarlo a sala polifunzionale da utilizzare per iniziative pubbliche, private e di associazionismo, al fine di creare un punto di aggregazione a servizio della comunità, incontri sociali e culturali. È previsto in particolare l’utilizzo degli spazi per lo sviluppo di un progetto sull’invecchiamento attivo, Active Agein, con terapia specifica per il benessere psicomotorio del malato di Alzheimer e del suo familiare, Riabilitango. Completa l’intervento la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dell’immobile con le aree a parcheggio e il centro cittadino.

Massa Marittima

Trasferimento Museo di arte e storia delle miniere denominato SUBTERRANEO €275.398,00

L’intervento prevede la riqualificazione di un edificio ex scolastico risalente agli anni ’30 del Novecento per trasferirvi il Museo di Arte e Storia delle Miniere, che verrà posto in diretta connessione con l’adiacente Museo della Miniera in galleria, tramite un unico percorso museale; sono previste anche opere di efficientamento energetico. Obiettivo è la creazione di un unico polo espositivo denominato SUBTERRANEO, in ampliamento a quello esistente del Museo della Miniera, destinato ad accogliere oltre agli spazi espositivi anche ambienti polivalenti, per finalità culturali, sociosanitarie, per servizi, lo svago ed il fitness, al fine di favorire l’aggregazione sociale e culturale.

Gavorrano

Realizzazione della nuova biblioteca comunale all’interno dell’edificio minerario ex Bagnetti’ €254.149,00

L’intervento riguarda il riuso di un edificio minerario, ex Bagnetti, dismesso dopo la chiusura dell’attività mineraria del comune, quale parte di un più ampio progetto di recupero dell’immobile operato dal comune e finalizzato alla realizzazione della nuova biblioteca comunale. L’intervento, che prevede il trasferimento della biblioteca dall’attuale sede, incongrua per motivi strutturali e dimensionali senza creare nuove volumetrie, consentirà di conferire una funzionalità ulteriore e strategica all’edificio, rafforzandone il valore simbolico e culturale di ‘Porta del Parco’.

Roccastrada

– Rigenerazione urbana dell’area di intersezione viaria tra via Montemassi, via Collacchia, via Toscana e via del Daccialone a Ribolla €532.465,00

L’intervento prevede la riqualificazione di un’area degradata posta nella frazione di Ribolla, mediante il recupero e la riqualificazione di un edificio di proprietà comunale fatiscente e dismesso e il rinnovo delle connessioni del contesto urbano, riorganizzando il patrimonio edilizio e la viabilità esistente. Nello specifico è prevista la realizzazione di una rotatoria, l’allargamento e la realizzazione di marciapiedi, anche funzionali alle nuove scuole, la riqualificazione di un piccolo parco urbano, la demolizione dell’immobile comunale e la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a centro servizi sanitari collettivi.

Arcidosso

– Ristrutturazione urbanistica del complesso ex mattatoio €112.000,00

L’intervento riguarda il riuso di alcuni volumi esistenti, un tempo destinati a mattatoio comunale, che l’Amm.ne comunale intende mettere a disposizione del tessuto associativo del comune per le attività che vengono svolte durante l’anno, nei campi del sociale, della protezione civile, della cultura e del turismo, quale sede delle associazioni e punto di riferimento logistico organizzativo per le loro attività, in particolare per quelle di Protezione Civile. La proposta riguarda il primo di due stralci funzionali, con interventi di ristrutturazione e realizzazione di nuove tettoie.

Santa Fiora

– Restauro e allestimento museografico di Palazzo Sforza Cesarini, €800.000,00

Il progetto riguarda il restauro e l’allestimento museografico di Palazzo Sforza Cesarini, da tempo inutilizzato, fortemente identitario del contesto urbano, con lo scopo di restituirne la fruizione alla collettività. La proposta in esame riguarda il I stralcio, che interessa la porzione nord-orientale del sistema palaziale.