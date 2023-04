Quarto (NA), visite guidate serali alla Villa romana del Torchio

In programma il 30 aprile

Il Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei, domenica 30 aprile, alle ore 19:00, vi condurrà alla scoperta dei resti della Villa romana del Torchio in via Masullo a Quarto (NA) con le sue guide turistiche.

La villa è stata portata alla luce nel 2006 in occasione dei lavori di scavo per la costruzione del centro commerciale Quarto Nuovo.

L’edificio presenta un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri. Costruita presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C., la sua struttura presenta varie fasi costruttive e successive modifiche, che testimoniano una continuità di vita fino al IV – V sec. d. C..

Grande stupore suscitò agli occhi degli archeologi il ritrovamento di un torcularium e di una cella vinaria, che ha consentito di ipotizzare che l’edificio fosse un centro di produzione di vino.

Nella villa, dunque, a ritmo di balli e canti avveniva la vendemmia, ma non solo… c’erano gli addetti alla produzione delle farine e del pane nel pistrinum.

L’apertura al pubblico e la visita guidata della Villa rustica del Torchio sono patrocinate moralmente dal Comune di Quarto e dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Evento senza scopo di lucro.

