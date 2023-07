Pupi Avati: ‘I multisala hanno ucciso il cinema italiano’

In Italia non si è mai prodotto così tanto. Ma per cosa? Con quale finalità quando le sale cinematografiche sono completamente vuote?

I multisala hanno distrutto cinema italiano, completamente, sono riservati alle cinematografie estere, soprattutto americane.

E si produce talmente tanto che non è mai stato così difficile trovare un fonico, un operatore, un macchinista, un elettricista. L’ultimo lavoro l’ho fatto con gli scarti.