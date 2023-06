Protezione Civile Campania, Campi Scuola gratis ragazzi 10 – 16 anni

Le modalità di iscrizione Comune per Comune

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Sono aperte le iscrizioni gratuite, per l’estate 2023, ai campi scuola finanziati dalla Protezione Civile della Regione Campania nell’ambito dell’iniziativa ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, promossa dal Dipartimento Nazionale.

Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all’apprendimento delle best practices di protezione civile.

Tra gli obiettivi dei campi scuola, la diffusione della cultura del rispetto del territorio, la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche l’accrescimento della consapevolezza nei ragazzi, e nelle comunità, circa il valore civico di una cittadinanza attiva e della conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza del cittadino.

I Campi Scuola sono gratuiti.

Le modalità per l’adesione dei ragazzi ai campi scuola e la specifica fascia d’età sono stabilite da ciascuna organizzazione di volontariato.

Quest’anno la Regione Campania ha finanziato le attività con oltre 150mila euro per assicurare un’ampia copertura territoriale.

Di seguito, Comune per Comune e associazione per associazione, le modalità per la preiscrizione che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Provincia di Avellino

1. Per La Vita Valle Caudina

San Martino Valle Caudina

Via Aniello Viscione – Oratorio Parrocchiale – San Martino Valle Caudina

Luglio dal 3/07 al 7/07

10 – 13 anni

E-mail: perlavitavallecaudina@gmail.com

tel. 331-3722109

2. Associazione Falchi Antincendio – coordinamento ProCiv Avellino

Aiello del Sabato

Bosco Materdomini Aiello del Sabato

Luglio dal 17/07 al 23/07

10 – 16 anni

E-mail: falchiantincendio@libero.it

tel. 389-2607452

3. Pro Civis Montoro – Coordinamento Rete Campania 2020

Montoro

Via Federico Romei – Montoro (AV)

Agosto 21/08 al 26/08

10 – 16 anni

Iscrizione tramite Google moduli o Iscrizione cartacea presso Sede.

Per maggiori informazioni: 339-4902072

E-mail: pennico8@gmail.com

4. Impegno e Solidarietà – Coordinamento Rete Campania 2020

FlumeriAV

Contrada Casone Ariano Irpino

Luglio 10/07 al 16/07

14 – 16 anni

E-mail: info@protezionecivileflumerese.it

tel. 345-3637124

5. Gruppo Comunale di Castel Baronia

Castel BaroniaAV

Edificio Comunale ex Scuola Materna

Via De Gasperi, Castel Baronia

Agosto-Settembre 28/8 al 01/9

11 – 14 anni

E-mail: protezionecivilecastelbaronia@gmail.com

Informazioni: 328-3037425

6. Gruppo Comunale di Lapio

Lapio (AV)

Lapio, via San Martino

luglio24/7 al 28/07

10 – 16 anni

371-1504354

E-mail: generoso53@libero.it

7. Coordinamento Prociv

Monteforte Irpino (AV)

Via Fenestrelle

Luglio 12/07 al 16/07

10 – 16 anni

Iscrizione tramite Google moduli o Iscrizione cartacea presso Sede.

Per informazioni: 329-3526906 o e-mail: camposcuola@coordinamentoprociv.org

Provincia di Benevento

1. Associazione Volontari Italiani Protezione Civile Benevento

BeneventoBN

Luglio dal 07/07 al 13/07

10-13 anni

Pre-iscrizione tramiteGoogle moduli e poi conferma cartacea prima dell’inizio del campo – 348-7030103

2. Gruppo Comunale Paolisi

PaolisiBN

Luglio dal 13/07 al 19/07

10 – 13 anni

tel. 3278178969

E-mail: utcpaolisi@gmail.com

3. Il Cireneo OdV

Sant’Agata dei Goti (BN)

Sede Associazione Via Presta – Sant’Agata dei Goti

Luglio 17/07 al 21/07

14 – 16 anni

mail: segreteria@cireneo.it tel. 348-5645814

4. Gruppo Comunale Cerreto Sannita

Cerreto Sannita (BN)

Casa del Pellegrino Santuario Madonna delle Grazie – Cerreto Sannita

Agosto – settembre 30/08 al 3/09

10 – 16 anni

E-mail: procivilecerreto@libero.it

Provincia di Caserta

1. Servizio Volontariato Giovanile Coordinamento RPCCE

Caserta, viale Carlo II 19 Caserta (CE)

Luglio dal 13/07 al 19/07

11 – 13 anni

tel. 347-8738641 mail: svgcaserta@gmail.com

2. Gruppo comunale di Cesa -Coordinamento RPCCE

Cesa (CE)

COC Via Giacomo Matteotti Parco Giochi Lepre

Agosto – settembre 29/08 al 2/09

10 – 16 anni

tel. 338-3278112 / 338-1788562

3. Nucleo Comunale Macerata Campania – Coordinamento RPCCE

Macerata Campania (CE)

Via Garibaldi 19 Macerata Campania

Luglio 17/07 al 22/07

10 – 13 anni

tel. 335-6273669 Mail: fciccio1952@gmail.com

4. Gruppo Comunale Conca della Campania

Conca della Campania (CE)

Agosto 17/08 al 24/08

10 – 16anni

mail pc.concacampania@virgilio.it. Tel. 3408182873/3405175087

5. Gruppo Comunale Casal di Principe

Casal Di PrincipeCE

Via Circumvallazione, 179, Casal di Principe

Luglio 15/07 al 21/07

10 – 13 anni

protezione.civile@comunecasaldiprincipe.it tel. 081-2132499 / 333-6215926

Provincia di Napoli

1. Coordinamento territoriale Area Vesuviana “Vesuvius”

Massa di Somma( NA)

via Gennaro Paparo

Agosto dal 7/08 al 13/08

Tel. 081 620 42 37 mail: campiscuola@protezionecivilemassadisomma.it

2. Protezione Civile Falco OdV – Coordinamento Volontari Campania (CVC)

Monte di Procida (NA)

Luglio dal 17/07 al 22/07

10 – 13 anni

Segreteria Campo: 353-3457450 Email: info@pcfalco.org Sito web: www.pcfalco.org Facebook: https://www.facebook.com/protezionecivilefalco

3. C.O.N.I.T.A.

Napoli Scampia VIII Municipalità Raggio di Sole

Settembre 04/09 al 10/9

1 0- 16 anni

mail: gaetano-staff-coip@virgilio.it tel. 349.2320824

4. Croce Rossa di Ercolano Comitato CRI – Coordinamento Croce Rossa regionale

ErcolanoNA

IC 3 Circolo Antonio De Curtis

Luglio 24/7 al 30/7

12 – 16 anni

ercolano@cri.it

5. AsVola Arzano

ArzanoNA

Via Volpicelli 6 Arzano (NA)

Luglio 4/7 al 9/7

10 – 16 anni

tel. 389-5814888 mail: asvola@alice.it

6. Le Aquile di Casoria

Casoria (NA)

Palazzetto dello SportVia Michelangelo, 16, 80026 Casoria NA

Luglio 4/7 al 9/7

10 – 16 anni

Preiscrizione tramite web poi consegna a mano presso la sede operativa o con PEC leaquile_casoria@pec.it oppure con email leaquile_casoria@libero.it

Per informazioni: 081-5406532 / 393-9718371 (Sala operativa) o canali social.

7. R.O.S.S. – Reparto Operativo Soccorso Stabia

Castellammare di StabiaNAVia degli Ippocastani 9 – Castellammare

Agosto 21/8 al 27/8

10 – 13 anni

Iscrizione a mano, presso la sede operativa oppure con PEC: ross@protezionecivile-pec.it oppure con email rossprotezionecivile@libero.it

Per informazioni: canali social o al numero della Sala Operativa 081-3504346

8. La Gazzella OdV Coordinamento Calcara

Palma Campania (NA)

Via Lauri Palma Campania

Luglio 10/07 al 16/07

10 – 16 anni

Per informazioni: 347-1152121 / 392-4690540

E-mail: eventi@lagazzella.org

sito: www.lagazzella.org

9. Protezione Civile New Emergency

Santa Maria la Carità (NA)

Via degli Ippocastani 9 – Castellammare

Agosto 21/08 al 27/08

10 – 13 anni

Iscrizione a mano presso la sede operativa oppure con PEC: protezionecivilenewemergency@pec.com oppure con e-mail: protezionecivilenewemergency@gmail.com

Informazioni sia sui canali social che al numero 333-1442285

10. ANVVFC Cardito

Cardito (NA)

Scuola Media Polo Galileo Galilei Area Campetti Sportivi

Luglio 10/07 al 15/07

10 – 16 anni

081-19317244

E-mail: cardito@anvvfc.it

11. Nucleo Operativo Soccorso

Gragnano (NA)

Via degli Ippocastani 9 – Castellammare

Luglio 24/07 al 30/07

10 – 13 anni

E-mail: nos.protezionecivile@libero.it

Informazioni al numero: 334-2448736 / 339-6317176

12. Gruppo Comunale Atena Gragnano

Gragnano

Via Petrelloni 1 – Gragnano (NA)

Agosto – settembre 30/08 al 03/09

10 – 13 anni

consegna a mano al protocollo del comune e la PEC protezionecivile@pec.comune.gragnano.na.it – info: 081-8732538/646

13. Gruppo Comunale San Giorgio a Cremano

San Giorgio a Cremano (NA)

Luglio 10/07 al 14/07

10 – 13 anni

E-mail: Protezione Civile regagiorgia00@gmail.com tel. 081-5654742 / 081-5654735

14. La Salamandra Coord. E. Calcara

Marigliano (NA)

Base Letizia Via Vasca Marigliano (NA)

Luglio 17/07 al 21/07

10 – 13 anni

Per concordare un appuntamento per la compilazione della richiesta, liberatoria e problematiche personali:

Telefono: 338-3142102

E-mail: lasalamandra-na@hotmail.it

15. CRI Napoli – Coordinamento Croce Rossa regionale

Napoli (NA) – San Giovanni a Teduccio 45

Agosto 01/08 al 05/08

10 – 13 anni

Iscrizione tramite Google moduli oppure Iscrizione cartacea presso Sede.

Per maggiori informazioni: Segreteria Campo: 349.6458100

E-mail: campo-anchiosonolapc@crinapoli.cloud

Sito web: www.crinapoli.it

16. Gruppo Comunale Pimonte

Pimonte NA

Edificio Multipiano Via Oratorio 1 , Pimonte

Agosto 07/07 al 11/07

10 – 16 anni

tel. 313-491247

E-mail: protezionecivile@comune.pimonte.na.it

Provincia di Salerno

1. P.A Millennium Amalfi – Coordinamento ANPAS

Amalfi (SA) stadio comunale San Lorenzo via Casa Romano AMALFI (SA)

Agosto dal 21/08 al 25/08

10 – 16 anni

consegna adesioni a mano o tramite mail: info@millenium.it

Sede legale in via Carramone, 24 – Amalfi (SA)

2. La Solidarietà

Fisciano (SA) Via Campo Sportivo Lancusi

Luglio 17/7 al 23/7

10-13 anni

mail: info@lasolidarieta.it tel: 089.958080

3. Gruppo Comunale Olevano sul Tusciano

Olevano sul Tusciano (SA) Convento Santa Maria di Costantinopoli Fraz. Salitto

Luglio – agosto 31/07 al 05/08

10-13 anni

consegna a mano al protocollo del comune mail: polizialocale@comune.olevanosultusciano.sa.it tel: 366-2481366

4. Resilienza Costa d’Amalfi

Conca dei Marini

Agosto 21/08 al 25/08

10 – 16 anni

Email info@resilienzacostadamalfi.it – resilienzacostadamalfi@pec.it Tel. 349-7069704

5. Croce Azzurra di Siano

Siano (SA) Comune di Siano, Via Spinelli Snc Piazzale Scuole Elementari

Giugno – luglio 25/06 al 01/07

10 – 16 anni

Iscrizioni tramite moduli compilati e consegnati a mano alla nostra sede – 081-5182521 – info@protezionecivilesiano.it

6. P.C. S. Maria delle Grazie – Coordinamento Rete Campania 2020

Pellezzano (SA)

Via Mazzini COC Comunale Pellezzano (SA)

Luglio 10/7 al 14/7

10 – 16 anni

tel. 089-568173 mail: protezionecivilesmd@libero.it

7. Vola Sassano Gruppo Lucano Sassano

Casa CanonicaComune di Monte San Giacomo

Luglio 03/07 al 08/07

10-16 anni

Iscrizioni tramite moduli compilati e consegnati a mano alla nostra sede o inviati per email a associazionevolasassano@gmail.com per informazioni: 331-4075324 o canali social.

8. Gruppo Comunale Campagna

CampagnaSAConvento Madonna D’Avigliano

Luglio 24/07 al 28/07

10 – 13anni

Moduli Google e Perfezionamento iscrizione in sede previo appuntamento tel: 333-4950132 – protezionecivilecampagna@comune.campagna.sa.it

9. I Colibrì

Tramonti (SA)

Agosto – settembre 27/08 al 02/09

12 – 16 anni

Mail: segreteria@icolbri.it per informazioni: 328-3419824

10. F.A.T.A.

Sacco Località Rifugio Mottola

Luglio – agosto 31/07 al 06/08

10 – 13 e 14 – 16 anni

mail: fataprotezionecivile@gmail.com tel: 391-3506510 / 324-6364817

11. Gruppo Comunale Salerno

Salerno Struttura Saveriani Salerno (SA)

Agosto – settembre 28/08 al 01/09

10 – 16 anni

info: 380-6855301 / 347-9779646 mail: protcivsa@gmail.com

12. Net.Pro. Campania

Seminario Pontecagnano (SA)

Agosto 16/08 al 20/08

10 – 13 anni

netprocampania@gmail.com

13. Gruppo Comunale Acerno

AcernoSA

Acerno Badiglia – Pian del Gaudo

Agosto 01/08 al 06/08

12 – 16 anni

Per informazioni: 327-0106136

Ufficio Relazioni con il pubblico: 089-9821220 – Mail protocollo@comune.acerno.sa.it