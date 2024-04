‘Primo maggio’ targato Giovanni Nappi al Parco delle Chiocciole

Appuntamento a

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà il primo ‘Primo maggio’ casalnuovese targato Giovanni Nappi quello che si terrà al Parco delle Chiocciole quest’anno.

Musica e Spettacolo, ma anche animazione per i più piccoli, palloncini e spettacolo bolle, area food con pizza al forno e tante altre pietanze.

In mattinata, ci sarà spazio per la politica, con momenti di riflessione su un tema importante.

Al termine di un nostro momento di riflessione, per ricordare i morti sul lavoro degli ultimi mesi le associazioni presenti lasceranno volare in cielo palloncini bianchi

commentano Giovanni Nappi, promotore dell’evento, con Gennaro Castiglione, Pasquale Imperato e Carmine Perrella, rispettivamente il Segretario cittadino e i Consiglieri comunali del PD casalnuovese.

Il Parco delle Chiocciole, di via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli, aprirà al pubblico dalle ore 11:00, con animazione per i più piccoli a cura della Ramblas Animazione – Eventi – Spettacolo.

Il concertone del primo maggio inizierà, invece, alle ore 18.00, con tanti ospiti musicali.

Il programma è in fase di completamento, ma è già trapelata la notizia sulla presenza delle Ebbanesis – Viviana Cangiano e Serena Pisa – che nel 2017 hanno creato l’irresistibile duo, diventato un fenomeno della rete per gli interessanti adattamenti in napoletano di celebri canzoni pop e rock.

Altre due presenze confermate sono quella del comico napoletano Ciro Giustiniani, tra i protagonisti dello show su Rai 2 Made in Italy, e della cantante partenopea Emiliana Cantone, straordinaria voce, che ha da poco festeggiato i suoi primi 20 anni di carriera.

Dj set e conduzione della serata sono affidati a Mario Pelliccia, mattatore di tanti eventi in città e non solo.

Altri artisti presenti al concertone, nel programma pubblicato sulle pagine social e in rete da Giovanni Nappi: Antonio Lipardo, i Requiem, Mick Capitan Ferigo, l’Associazione culturale ‘A Sunagliera, i WUM, Il coro S.M.E., Zezi Teatro, il trio Vesevo Project.

Per la parte artistica risulta esservi stato il contributo di Bruno Senese e per la parte tecnica, invece, il contributo di Luciano Quagliozzi.

Sponsor dell’evento: il Sindacato SLI e il Centro Studi Nappi.