Solidarietà, assegno per Fondazione Bacciotti e Pallium

I fondi raccolti saranno destinati all’assistenza di malati oncologici, per la ricerca sui tumori infantili e l’accoglienza di famiglie con bambini in cura al Meyer

Due assegni importanti, frutto di una cena e di un’asta benefica, saranno consegnati alla Fondazione Bacciotti e all’organizzazione di volontariato Pallium dai Cavalieri di Sant’Appiano, gruppo goliardico fiorentino, e dalla Fondazione I Medici F3.

La Fondazione Bacciotti dal 1997 impiega le risorse raccolte per lo studio e la cura di tumori infantili e per l’accoglienza delle famiglie con bambini colpiti da queste patologie seguiti dal Meyer di Firenze.

Pallium, costituita nel 2021, cura gratuitamente a casa, ogni giorno, malati oncologici e malati affetti da patologie neurologiche degenerative ed anziani con gravi malattie, a Firenze e nei comuni vicini.

La consegna avverrà nel corso della conferenza stampa in programma per martedì 9 aprile alle ore 12:00 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della Presidenza della Giunta regionale.

Per la Regione interverrà il Presidente Giani. La Fondazione F3 sarà rappresentata dal Presidente Paolo Gacci, i Cavalieri di Sant’Appiano dal Presidente Luca Landini, la Fondazione Bacciotti da Paolo Bacciotti e Pallium da Valeria Cavallini.