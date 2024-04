Parte il talent show ‘Karpe Diem’

Sarà trasmesso in cinque puntate in prima serata a giugno, il martedì su Sky canale 229 e il giovedì sul digitale terreste canale 68 in differita

Riceviamo e pubblichiamo.

Karma srl, capitanata dal dott. Carmelo Frascati, imprenditore ed editore, e l’Avv. Antonella Colletta, player nazionale nella comunicazione digitale, oggi si afferma come produttore televisivo, coinvolgendo giovani talenti e VIP di fama internazionale.

Viene presentato un nuovo progetto entusiasmante, ‘Karpe Diem’ un talent show che, promette di portare freschezza, innovazione, cultura ed etica nel panorama televisivo nazionale.

L’autore del programma è il regista Luigi Galdiero, candidato al Leone d’oro per la carriera.

Il talent sarà trasmesso in cinque puntate in prima serata a giugno di quest’anno, il martedì su Sky canale 229 e il giovedì sul digitale terreste canale 68 in differita.

Giovani donne, determinate e appassionate, saranno le protagoniste di questa avventura, pronte ad esibire il proprio talento.

Eleonora Cecere, Patrizia Pellegrino, Nikita Pelizon, Roberta Ardito, Cristina Roncalli, Leon Cino e Fabrizio Voghera, insieme alle ragazze che si sfideranno, saranno i protagonisti di questa straordinaria esperienza,

dando vita a uno spettacolo magico e coinvolgente.

Le ragazze, prima di partecipare al talent, sono state preparate, in una masterclass, da tre tutor esperti: Mirko Guastatore per la danza, Valentina Galdì per il canto ed Emanuele Simeoli per la recitazione.

Il programma sarà impreziosito da dei talk culturali, con ospiti d’eccezione e dalla presenza della radio con Serena K. Baldaccini alla conduzione.

Ancora è possibile candidarsi tramite il sito https://www.karpe-diem.it

Che dire, non vediamo l’ora di seguire Karma in questa nuova avventura!