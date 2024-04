Prevenzione bullismo e cyberbullismo: incontro ad Artena (RM)

Evento in programma il 22 aprile alla Scuola Serangeli

Lunedì 22 aprile, ore 10:00, presso l’Aula Magna della Scuola Serangeli di Artena (RM), si svolgerà una conferenza sul libro ‘Modelli etico-valoriali per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo’, a cura di Maurizio Colangelo e Rosj Guido, Gruppo Albatros Il Filo.

Gli autori, il Dottor Maurizio Colangelo, Giudice del Tribunale di Velletri, e la Dottoressa Rosj Guido, CTU presso il Tribunale di Velletri, incontreranno alunni e docenti dell’Istituto.

Il libro

“Il “bullo” non è un criminale, ma è un nostro figlio, nipote, vicino. E, tuttavia, lo stesso figlio, nipote o vicino, “bullo lo (può) diventa(re) nella misura in cui soffre le regole che la nostra società pretende, nelle quali, tuttavia, non si riconosce, poiché non si identifica nei valori che la nostra civiltà esprime.

E qui entra in gioco il nostro intero sistema valoriale: vi è un’incapacità della famiglia, della scuola, del nostro contesto di vita a trasmettere determinati insegnamenti ai nostri figli?

Il volume, che fa parte di un impegno letterario sulle importanti tematica del bullismo e cyberbullismo, è nato tra il 2019/2020 e sta circuitando in molte scuole italiane.

Ha vinto due premi internazionali ed è stato scelto tra oltre 2.000 testi in gara in due concorsi internazionali nel 2020, prima della pandemia, e distribuito da Mursia.

I proventi ricavati dalla sua vendita sono destinati in beneficenza.