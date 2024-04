‘Meno di due’ al Teatro Area Nord

In scena a Napoli dal 20 al 21 aprile

Al Teatro Area Nord di Napoli sabato 20 aprile, alle ore 19:00, e domenica 21 aprile, alle ore 18:00, va in scena ‘Meno di due’ della Compagnia Teatrodilina, in prima assoluta a Napoli, scritto e diretto da Francesco Lagi, con Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo Maddalena.

Tre straordinari interpreti ritornano al TAN con una nuova pièce che affronta il tema della relazione tra uomo e donna. Lui e Lei, due over quaranta con alle spalle due storie fallite, si incontrano per la prima volta. Dopo essersi scritti, mandati foto, conosciuti a distanza per alcune settimane, forse mesi, hanno deciso di vedersi per davvero.

Lui per raggiungere lei ha fatto un lungo viaggio, entrambi sono pervasi da una leggera trepidazione. Ognuno proietta sull’altro qualche speranza. Il racconto della loro giornata fra chiacchiere al bar, silenzi, viaggi in macchina e piccole delusioni.

Un’escursione in una grotta millenaria, una partita a bowling e fulminanti rivelazioni. Intanto, in mezzo a un nuvolone carico di pioggia si affaccia in lontananza una tiepida luce.

Per raggiungere il teatro è previsto un servizio navetta gratuito su prenotazione sostenuto dal Comune di Napoli.

Info biglietti e abbonamenti

Biglietti: intero € 15,00

ridotto, under 30 e over 65, € 12,00

Abbonamenti: Full 10 spettacoli + 1 in omaggio tra quelli della rassegna TANZ € 100,00

Full ridotto, under 30 e over 65: 10 spettacoli + 1 in omaggio tra quelli della rassegna TANZ €80,00

Mini 5 spettacoli €60,00

Mini 3 spettacoli €36,00

Info biglietti e navetta:

081-5851096 / 081-5514981

teatriassociatinapoli@gmail.com

Teatro Area Nord

Via Nuova dietro la vigna, 20

Napoli

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it