Prestazioni specialistiche Toscana: nel 2022 più del 2019

Giani e Bezzini: ‘Bene valutazione Agenas, ma dobbiamo ancora fare passi in avanti’

La sanità pubblica toscana chiude il 2022 con quasi l’1%di prestazioni specialistiche sanitarie in più rispetto al 2019. A dirlo è Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha reso noti i dati.

Un risultato non banale, se si considera che i primi mesi del 2022 sono stati segnati dal Covid-19 e che si è riscontrato un forte tasso di abbandono dalle prestazioni, dovuto ad un sentimento ancora diffuso di insicurezza lasciato dalla pandemia.

La Toscana è l’unica regione italiana ad aver lavorato di più rispetto al 2019, registrando un dato positivo ben distante dalla media nazionale, col segno meno, che si attesta intorno al -9,38 per cento, con flessioni di alcune regioni anche oltre il 20 per cento e molte altre sopra il dieci. Lo attesta di nuovo Agenas.

In particolare in Toscana nel 2022 si è registrato un aumento del 2 per cento delle ecografie, soprattutto internistiche, pari a 12.000 prestazioni in più rispetto al 2019. Sono cresciute dell’8 per cento le risonanze magnetiche dirette, del 13 per cento le TAC con contrasto e del 7 per cento senza contrasto, insieme alle prestazioni di diagnostica strumentale di cardiologia cresciute dell’8,3 per cento e alle procedure oculistiche che registrano un aumento del 9,17 per cento.

Si attestano anche dati positivi per quanto riguarda le visite, sia prime visite che controlli: aumentano le oncologiche, endocrinologiche, pneumologiche, riabilitazione, gastroenterologiche.

Si registra anche un incremento per le visite specialistiche, in particolare quelle legate agli effetti del coronavirus, +1,24% pneumologia, +16% immunologia, +13,21% allergologia, +6% gastroenterologia, oltre ad un +9% delle visite oncologiche, +11,54% della reumatologia e +15% delle neurochirurgiche.

