Presidente Toscana su comparsa di Daniele Pugliese

Se n’è andato un giornalista appassionato, che nei dieci anni in cui ha Diretto in Regione prima l’ufficio stampa e poi l’agenzia di informazione Toscana Notizie ha saputo, con la sua professionalità, far crescere l’informazione istituzionale dell’ente dandole una forma nuova.