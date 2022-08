Polizia Municipale Napoli: controlli in zona aeroporto

Le verifiche continueranno nei prossimi giorni

Nella prima settimana di agosto il personale dell’Unità Operativa Aeroportuale della Polizia Municipale, a garanzia dell’utenza e di coloro che svolgono lecitamente il proprio lavoro, ha controllato 110 taxi e 25 veicoli NCC e numerose vetture privale.

A seguito dei controlli sono state accertate infrazioni sia al Regolamento comunale di settore che al Codice della Strada.

Per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza, 21 tassisti sono stati sanzionati e segnalati all’Ufficio di Corso Pubblico. Il conducente di un veicolo N.C.C. è stato multato perché il suo certificato di abilitazione professionale era scaduto, violazione a cui è conseguito il ritiro del documento irregolare.

Individuate e sanzionate 5 vetture private utilizzate impropriamente per il trasporto pubblico non di linea. Tra questi un noleggiatore abusivo che, a fronte del corrispettivo di 90 euro per ciascun passeggero, si era accordato per trasportare una famiglia di 5 persone in una località del Cilento.

Le verifiche nelle aree adiacenti al terminal aeroportuale continueranno nei prossimi giorni.