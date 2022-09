Più di 600 studenti internazionali al ‘Welcome Day’ della Federico II

A San Marcellino giovani provenienti da più di 20 nazioni per l’evento dedicato agli studenti in mobilità incoming

Due giornate organizzate dall’Ateneo per incontrare, conoscere e far sentire ‘a casa’ gli studenti internazionali. Nella chiesa e nel chiostro di San Marcellino tutto predisposto per l’accoglienza.

A ricevere i ragazzi molti docenti e giovani federiciani pronti a far loro da tutor e ciceroni, ad offrire supporto e fornire tutte le informazioni utili ai nuovi arrivati: dai corsi di laurea ai servizi alle attività alle iniziative d’Ateneo ai poli museali e tutto ciò che consentirà ai nuovi arrivati di vivere pienamente l’esperienza federiciana. E la città.

Per questo è presente anche l’International Welcome Desk, la società che già da alcuni anni collabora con la Federico II per l’accoglienza e l’assistenza alla ricerca dell’alloggio degli studenti incoming.

Gli studenti incontrano anche il personale delle aree didattiche di interesse a cui sottoporre quesiti e/o dubbi, le associazioni studentesche e gli studenti federiciani che raccontano la loro esperienza Erasmus.

Oltre 20 le nazioni di provenienza tra cui Austria, Germania, Belgio, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Francia, Israele, Palestina, Islanda, Messico, Pakistan, Uzbekistan, India, Brasile, Nigeria, Ghana, Perù, Bangladesh, Kazakistan, Iran.

Sottolinea la professoressa Valeria Costantino, delegata progetti Erasmus:

Un grande lavoro che mira a rendere sempre più internazionale la Federico II. L’Ateneo ha incrementato notevolmente la sua offerta formativa, come i corsi in lingua inglese e i doppi titoli. Sono presenti qui anche gli studenti di SEAS 4.0, il nostro Master Mundus, coordinato dalla Federico II. Il numero degli studenti incoming è aumentato notevolmente, accogliamo studenti da tutto il mondo, non soltanto europei. È merito dell’impegno di tutti i colleghi che operano nell’ambito degli scambi Erasmus ed internazionali che sono oltre 2000 ad oggi.

Evidenzia Fernanda Nicotera, responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Federico II: