Pasta alla palermitana

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

190 grammi di tonno sott’olio

3 acciughe sott’olio

4 cucchiai di passata di pomodoro

Mezzo bicchiere di vino bianco

20 grammi di uva passa

20 grammi di pinoli

Mezza cipolla bianca

Mollica di pane q.b.

La buccia di mezzo limone

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio EVO q.b.

Procedimento

Si tratta, come dice il nome, di una ricetta nata nel capoluogo siciliana, molto gustosa e adatta a qualsiasi periodo dell’anno. Anche questa veloce da preparare.

Mettiamo l’uva passa ad ammollarsi in acqua calda per qualche minuto e ripassiamo in padella la mollica di pane, preferibilmente raffermo, che facciamo rosolare in abbondante olio caldo.

Lessiamo la pasta.

In una padella facciamo imbiondire la cipolla, tritata finemente, aggiungiamo l’uva passa e i pinoli, che facciamo tostare.

Allunghiamo la passata di pomodoro e sfumiamo con il vino. Regoliamo di sale e di pepe.

A questo punto mettiamo in padella anche le acciughe e il tonno adeguatamente sgocciolato.

Facciamo terminare la cottura.

Scoliamo gli spaghetti al dente, la facciamo saltare in padella per amalgamarla con il nostro sugo, allungando, se necessario, un po’ di acqua della cottura della pasta.

Impiattiamo e completiamo con la buccia di limone grattugiata, il prezzemolo tritato finemente e la mollica di pane.

Accompagniamo con un Donnafugata di Sicilia bianco.

Buon appetito!