PA e Terzo settore, amministrare e programmare insieme servizi sociali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un percorso prezioso e partecipato di confronto e condivisione in cui istituzioni, servizi sociali e sociosanitari, realtà del terzo settore hanno potuto approfondire le potenzialità delle azioni di lavoro comune, cominciando l’opera di trasformazione in strumenti operativi dei recenti orientamenti normativi in materia di amministrazione condivisa tra Pubblica amministrazione e Terzo settore, a partire dalla possibilità di coprogrammazione e coprogettazione dei servizi territoriali.