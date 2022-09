‘Orizzonti possibili. Fra arte e crypto arte’ a Kunsthalle West

In mostra dal 16 settembre al 2 ottobre a Lana (BZ)

Riceviamo e pubblichiamo.

Kunsthalle West inaugura il 16 settembre, nell’area industriale di Merano, a Lana (BZ), la mostra dal titolo ‘Orizzonti possibili. Fra arte e crypto arte’.

Si tratta di un inedito percorso espositivo, volto a diventare un’opera condivisa con il pubblico, costruito sull’infrastruttura architettonica di questo spazio museale che, per vocazione, è un laboratorio di idee.

La mostra intende, infatti, introdurre il pubblico alle più recenti frontiere dell’innovazione applicate all’arte come la stampa 3D, la realtà aumentata, gli NFT, Non Fungible Token. Al tempo stesso, l’esposizione fa dialogare queste nuove tecnologie con forme d’arte più tradizionali: pittura, scultura, incisione e fotografia.

All’interno di questo percorso l’osservatore viene invitato a diventare artista attraverso una live performance per la creazione dell’opera della mostra creata dai partecipanti. Anche i bambini saranno protagonisti: avranno uno spazio dedicato in cui potranno colorare un pavimento di tela, ispirati dal contesto.

Quando entrai alla Kunsthalle, ebbi la sensazione di sublimare la dimensione spaziale come forma d’arte, immaginando la mostra come un racconto dove le opere e gli artisti dialogano fra loro. Un’esperienza condivisa con gli osservatori, anche i bambini, invitati a partecipare alla creazione di un’opera d’arte, come espressione nel presente della propria emozionalità creativa, insita in ogni persona

commenta Cristina Ciusa, curatrice della mostra, la quale si occupa di comunicazione, con un focus sulla cultura e l’etica dell’innovazione, dalla trasformazione digitale a quella delle persone.

Le opere in mostra a ‘Orizzonti possibili’

Il ‘Sacco di orbace’ di Francesco Ciusa rappresenta il fulcro attorno a cui si dipanano le contaminazioni di linguaggi e mondi che disegnano e interpretano l’esposizione ‘Orizzonti possibili’.

La scultura di Ciusa del 1922 evoca infatti la centralità espressiva da cui si sviluppano percorsi e suggestioni, che entrano in comunicazione con una tela di cinque metri dedicata ai bambini che potranno lasciare i singolari timbri emotivi con i colori. Nata dal progetto ‘i colori raccontano storie’, un concept ideato e realizzato dalla curatrice come esperienza creativa dell’arte contemporanea per i più piccoli; in cui le emozioni e l’immaginazione fluiscono senza confini, ispirandosi a opere di artisti internazionali viventi attraverso un itinerario immaginifico che racconta nuove storie.

Con questa veste interpretativa il visitatore sarà intercettato dal monitor di una televisione che trasmette l’ironia di una nuova pop art in chiave rinascimentale.

L’anteprima della Breaking David collection in NFT realizzata da Marcello Baldari, Emiliano Iozzo, Gabriele Votta insieme a Luca Vajani, NFT expert.

In questo allestimento artistico la televisione diventa l’arena innovativa in cui il digitale destruttura la classicità dell’iconico David di Michelangelo con lo sviluppo 3D sofisticato dalla combinazione di materiali preziosi, elementi primari, effetti speciali. Qui il dettaglio riflette sull’immaginario collettivo dissacrando e divertendo.

La tecnologia NFT, basata su blockchain, garantisce l’unicità, l’impossibilità di contraffazione e la dimostrazione univoca di proprietà dell’opera d’arte. ‘Breaking David’ sdogana lo sciovinismo materiale del collezionismo notorio, riportando l’arte ai costumi di massa in un umanesimo che abbraccia stili eterogenei, diversi.

Le ‘carte cotone’ di Isabella Accenti sono invece mondi legati a personalità esistite, fluttuanti in un tempo sospeso. La fotografia viene strappata alla sua realtà dal digitale con influenze dadaiste e cubiste, in rapporto fra l’Art Déco e il futurismo, per essere toccata dalle mani dell’artista che ne ridà vita e valore con impressioni acquarellate. Le carte incorniciate e libere creano in un gioco prospettico una poetica visiva sensuale sullo sfondo sonoro di un vecchio proiettore anni 30.

Le ‘macchie di colore’ di Andrea Varesco rivelano un apparente disordine verso un caso ordinato in grado di tracciare un’estetica raffinata compositiva. Dagli sfondi accesi emergono spirali che volteggiano fra le pennellate. Acrilici e resine accelerano e rallentano in un cromatismo sospeso che evoca nell’astratto una forte e cristallina emotività, priva di limitazioni. Il colore emerge nelle sue molteplici possibilità in un continuum processuale pittorico.

Gli ‘universi di materia’ di Gregor Prugger si ispirano alla natura dei boschi delle Dolomiti, con cui sono realizzate le opere, la quale si esprime nella plasticità dell’astratto. Elementi di legno e bassorilievi vengono presentati come cammini scultorei intersecando lo spazio.

Radici e rami si arrampicano per creare insolite forme, come solo la natura sa fare adattandosi a condizioni inaspettate. L’ingegno umano dell’artigiano agisce sulla materia sublimando il primordiale rapporto con la natura, musa ispiratrice dell’artista.

Il percorso porta alle ‘isole ontologiche’ di Giuditta Gilli Ravalli, che attraverso il gesto delle mani espresso in stampa 3D vibrano oltre la cornice dell’esistenza. L’artista entra con la penna 3D nella profondità scultorea costruendo reti plastiche come istantanee su momenti che ognuno può aver vissuto in rapporto con la natura, con l’infanzia, con l’arte e l’altro da sé. Confluendo in una sintesi intensa.

Camminando per la mostra con l’app per smartphone ‘Still Life AR’ di Chiara Passa si valica un mondo immersivo, sperimentando un’ipotesi di viaggio nel metaverso attraverso still life di oggetti di casa realizzati con le tecniche di fotogrammetria e scansione 3D. Una memoria di oggetti che ruotano, si appoggiano, possono essere visti all’opposto della consuetudine da ogni prospettiva e raccontarsi a fianco o sovrapposti alle altre opere, disegnando spazi liminali e dinamici in cui il digitale ha valore con il reale.

Giuditta Gilli Ravalli realizzerà inoltre una sfera trasparente in stampa 3D che diventerà, in occasione della serata inaugurale del 16 settembre, la scultura condivisa di Orizzonti possibili alla Kunsthalle West; perché il pubblico sarà invitato a partecipare alla live performance in cui avrà l’opportunità di raccontarsi come artista per un giorno.

Ognuno potrà inserire spontaneamente nelle trame dell’elemento scultoreo oggetti, parole, messaggi tridimensionali in stampa 3D. La circolarità e la neutralità del colore dell’opera definiscono gli spazi di scambio, interazione e comunicazione liberi da confini.

Racconta Ulrich Egger artista e Presidente della Kunsthalle West:

Per la prima volta ospitiamo una mostra che inserisce l’arte digitale in stretto dialogo con il reale. Il virtuale come racconto di nature morte e del classico dissacrante impregnato di estetica. Cristina Ciusa ha creato un’idea espositiva unica e inedita che per tre settimane renderà la Kunsthalle un posto fantastico.

‘Orizzonti Possibili.

Tra arte e crypto arte’

a cura di Cristina Ciusa

Kunsthalle West | Eurocenter Lana – via Industriale 5/1- 39011 Lana (BZ) www.kunsthalle-west.org

Inaugurazione| venerdì 16.09.2022 ore 19,30

Artisti: sabella Accenti, Francesco Ciusa, Giuditta Gilli Ravalli,

Marcello Baldari – Emiliano Iozzo – Gabriele Votta insieme a Luca Vajani NFT expert, Chiara Passa, Gregor Prugger, Andrea Varesco

Visite a ingresso libero | fino al 2 ottobre, da venerdì a domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Kunsthalle West

Kunsthalle Eurocenter Lana è una piattaforma creativa dal 2012, una project-room per le più interessanti espressioni dell’arte contemporanea che si presentano come “focus events” e arricchite da concerti e performance in un open space di 350 mq di natura industriale all’interno dell’Eurocenter, un edificio di Lana (BZ) con una posizione strategica dall’uscita autostradale “ME – BO – Merano Sud”.

Dal 2017, la Kunsthalle West si considera un’associazione locale collegata in rete a livello internazionale. L’attività di mediazione con supporto curatoriale, discussioni, colloqui con artisti, scambio con strutture simili sono altri pilastri importanti dell’associazione, che si sostiene con contributi pubblici fra cui la Provincia di Bolzano.

I responsabili della Kunsthalle sono: Ulrich Egger, Nicole Abler, Laurin Kofler e Jimmy Nussbaumer.

Cristina Ciusa

Respira l’arte e la critica classica in casa e da bambina inizia a dipingere e scrivere poesie. Laureata in filosofia con una tesi economica sulle teorie di Amartya Sen; scrive di cultura, economia, marketing e cucina, una delle sue passioni, per cui riveste la carica istituzionale di delegato di Milano Navigli per l’Accademia Italiana della Cucina. Ha un’esperienza pluridisciplinare in comunicazione per realtà italiane e multinazionali. Dalla trasformazione digitale a quella delle persone crea e realizza architetture formative, affiancando le aziende nel percorso di crescita etica sostenibile.

Crede nell’interdipendenza, nel valore dell’economia circolare e nell’innovazione come dimensione culturale. Insegna la comunicazione attraverso le soft skills in alcune università italiane, fra cui l’Università degli Studi di Pavia alla facoltà di Medicina. Per raccontare la sua professione ha scritto che Il vero esistere dell’uomo è una profonda comunicazione. Essere significa comunicare.

Ama la sua città, Milano, anche se trova equilibrio, suggestioni e ispirazione creativa in mezzo alla natura incontaminata e all’arte. Fra i progetti ha ideato i colori raccontano storie dedicato ai bambini come esperienza creativa dell’arte contemporanea.