Massimo Scaccabarozzi alla guida di ON RADAR

Think Tank lanciato dalla Fondazione Internazionale Menarini

Osservare la società, individuarne i problemi, mettere in campo idee, pensieri e soprattutto, attraverso il dialogo, cercare di migliorare il contesto in cui viviamo per mettere in moto cambiamenti reali.

Questo l’obiettivo del Think Tank ON RADAR, lanciato dalla Fondazione Internazionale Menarini, nel corso di un evento stampa il 9 settembre a Roma.

ON RADAR, come spiega il nome, cercherà di mettere a fuoco potenzialità e nodi da risolvere su varie tematiche sociali, economiche e culturali, con il contributo delle migliori competenze sui temi di volta in volta affrontati.

A guidare e coordinare i lavori del laboratorio, che vedrà la partecipazione di personalità di alto livello, sarà Massimo Scaccabarozzi, già Presidente di Farmindustria e oggi anche Presidente della Fondazione Expo Roma 2030.

Al centro dell’attenzione di ON RADAR saranno tematiche sociali, economiche e culturali che intersecano anche tematiche industriali e ambientali, in un dialogo aperto.

Uno dei primi obiettivi di ON RADAR sarà quello di osservare la realtà, scandagliandone come con un radar punti deboli e punti di forza, elaborando un’agenda di priorità con le tematiche più urgenti da affrontare. Quindi, mettere a fuoco le personalità in grado di poter contribuire in modo originale e sostanziale a questo scopo.

