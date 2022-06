‘Nuovi PEI’, l’ultimo libro di Rocco Romeo

È disponibile dal 10 giugno 2022 nelle migliori librerie e online l’ultimo testo di Rocco Romeo ‘Nuovi PEI – Guida alla compilazione per insegnanti di sostegno’, Tipografia Buonaiuto, che gode della prefazione del Prof. Claudio Bonvecchio.

In tal senso, la recente normativa scolastica italiana ha fatto proprie le riflessioni elaborate, perlopiù in area anglosassone, in ambito psicologico, pedagogico, didattico, già da alcuni decenni ed ha fornito un quadro epistemologico e metodologico he si basa sul termine inglese Special Education Need, introducendo quindi il concetto di BES (bisogni educativi speciali). Rocco Romeo

Questo saggio di Rocco Romeo è, dunque, una sfida per la costruzione di una scuola diversa e migliore. Una scuola che non sia soltanto un luogo di riproduzione di una società ancora troppo spesso egoistica e discriminatoria, ma una via in grado di condurre ad un mondo migliore. Un mondo dove tutti siano uguali per la legge ma anche per il cuore.

La scuola, infatti, non deve soltanto offrire e produrre conoscenza e sapere ma, anche, umanità, spiritualità e amore. Senza umanità, spiritualità e amore la scuola non svolge alcuna reale e positiva funzione e non porta ad un miglioramento della società. Indirizzare verso questo traguardo credo sia il vero fine di Rocco Romeo.

Claudio Bonvecchio