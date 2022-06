Napoli, presentazione progetti per l’edificio CASA_NOVA

Appuntamento il 16 giugno nella sede del Dipartimento di Architettura, in via Forno Vecchio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito del programma Giugno Giovani 2022, promosso dall’Assessorato ai Giovani ed al Lavoro, il Laboratorio di Progettazione Urbana del DiARC, Dipartimento di Architettura, presenta i progetti elaborati in ambito didattico sull’edificio CASA_NOVA in piazza Cavour.

L’evento si terrà, domani giovedì 16 giugno alle ore 9:30 nella sede del Dipartimento di Architettura, in via Forno Vecchio 36, alla presenza dell’Assessore ai giovani ed al Lavoro Chiara Marciani.

Introdurrà i lavori il Direttore del DiARC, Michelangelo Russo.

Parteciperanno al jury finale il docente di Estimo, Pasquale De Toro, il dirigente del Comune di Napoli, Salvatore Iervolino, il dirigente scolastico dell’istituto Casanova-Costantinopoli, Franco Mollica e il docente di progettazione, Francesco Rossini, dell’Università Cinese di Hong Kong.