Nuova edizione Art&Science Across Italy con Federico II nuovo partner

La Federico II affianca, da quest’anno, l’INFN e il CERN di Ginevra nella realizzazione della manifestazione

Oltre 6.500 studentesse e studenti, 20 mostre, più di 1.000 opere d’arte dedicate alla scienza in tutta Italia, sono questi i numeri della IV edizione di Art&Science Across Italy progetto per le scuole realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN in collaborazione con le Università italiane.

Si comincia il 24 novembre 2023, a Milano per concludere in aprile 2024 con Napoli, toccando in 19 tappe le città di Potenza, Trieste, Bologna, Firenze, Padova, Roma, Bari, Cagliari, Pisa, Frascati, Perugia, Lecce, Catania, L’Aquila, Torino, Biella, Genova.

Il progetto, giunto alla sua IV edizione, si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte ed è realizzato dall’INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali.

Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici.

Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto.

Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.

All’edizione 2022-2024 partecipano più di 6.500 studenti, da 184 scuole. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di oltre 1.000 opere che saranno esposte in 19 mostre locali tra novembre 2023 e maggio 2024.

In ogni tappa saranno premiate e selezionate le opere più significative che comporranno la mostra nazionale, che si terrà al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 2 al 15 maggio 2024.

I 48 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Dal 2022 inoltre, Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del progetto Art&Science Across Italy. Da sempre attenta al mondo dei giovani, la radio ha contribuito all’istituzione delle 48 borse di studio e sosterrà l’intero percorso degli studenti in tutte le fasi di selezione.

Calendario delle mostre:

Milano (24 novembre – 4 dicembre), Potenza (15 gennaio 2 febbraio), Trieste (8 – 18 febbraio), Bologna (24 febbraio 9 marzo), Firenze (febbraio 2024), Padova (febbraio 2024), Roma (febbraio 2024), Bari (1° – 14 marzo), Cagliari (1-16 marzo), Pisa (4 – 16 marzo), Frascati (8 – 22 marzo), Perugia (10 – 24 marzo), Lecce (14 – 24 marzo), Catania (marzo 2024), L’Aquila (marzo 2024), Torino (6 – 27 aprile), Biella (6 – 21 aprile), Genova (12 – 26 aprile), Napoli (15 – 28 aprile e 2 – 15 maggio).

Partner di Art&Science Across Italy:

L’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy, realizzato da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, è sponsorizzata da Radio Kiss Kiss e CAEN e si avvale di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto ‘Playing with Protons Goes Digital’ e del contributo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.

Per gli aggiornamenti sulle mostre di Art&Science Across Italy si rimanda alla pagina Facebook del progetto:

https://www.facebook.com/artandscienceacrossitaly

Tutte le news e le informazioni sul progetto Art&Science Across Italy:

https://artandscience.infn.it/