‘Nessuno è perfetto!’ al Centro Teatro Spazio

In scena dal 26 al 27 novembre a San Giorgio a Cremano (NA)

Sabato 26 novembre, ore 21:00, e domenica 27 novembre, ore 18:30, presso il Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano (NA), I Senzartenéparte in collaborazione con La Corte dei sognattori presenta Alessandra D’Ambrosio, Michele Maria Gallo, Rossana Carotenuto, Pasquale Nastri in ‘Nessuno è perfetto!’ commedia in due atti di Rad P.M. Sarip, adattamento e regia Domenico Orsini, scene Ciro Lima Inglese costumi Di Luna, musiche ed effetti sonori Mariano Corbi – aiuto regia Alessandra D’Ambrosio, trucco e parrucco Valeria Salvatore, Ciccimakeup, tecnico audio luci MCTURIN – direttore di scena Luca Fusco – attrezzista Ivana Risi.

Giacomo Sassi conduce la sua triste vita tra birre, film, la ‘non ricerca’ di un lavoro e le visite sporadiche della stramba portinaia del palazzo. A scandire le sue giornate, vuote e grigie, c’è Syria, assistente virtuale anomala e singolare, che sembra essere più di un semplice software impostato per un’asettica interazione col protagonista…

Spinto da un istinto di cambiamento, non proprio usuale, Giacomo decide di ordinare per corrispondenza la sua ‘donna ideale’ all’agenzia Il bello delle donne. Ma, con sorpresa e disappunto, a causa di un errore l’atteso oggetto del desiderio non è esattamente quello che si aspettava…

Personaggi coloriti, malintesi, stratagemmi, equivoci e dialoghi serrati quanto comici, vanno delineando, via via, una vicenda fuori dal comune. L’inatteso epilogo cambierà radicalmente l’animo del protagonista, donandogli nuovi slanci per cominciare, finalmente, a dare un senso alla propria esistenza… anche se in maniera diversa da quanto avrebbe mai osato immaginare!

Il testo vuole, in chiave comica, far pensare a come le soluzioni ai problemi siano più vicine di quanto pensiamo, spesso proprio dentro di noi. Tutto sta a liberarsi da preconcetti, stereotipi, false convinzioni, per guardare sé stessi e la propria vita in maniera lucida, accettando quel che ci circonda ed accettandosi per quello che si è… perché, infondo, ‘Nessuno è perfetto’!