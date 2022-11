Il Teatro CortéSe riparte con ‘Paese mio bello’

Concerto a 4 voci con Lamagna, Spinosi, Spagnuolo e Giulivo in programma il 27 novembre a Napoli

Riparte anche il Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli che, pronto per anticipare tutti i titoli della sua stagione teatrale 2022-2023, presenta per domenica 27 novembre alle 18:30 il concerto a quattro voci ‘Paese mio bello’ con Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Anna Spagnuolo e Lello Giulivo.

Uno spettacolo musicale, nello spazio di viale del Capricorno, 4 con la direzione artistica della “Ente A.R.T.I. Teatro e Musica”, per cantare Napoli, l’Italia, e non solo, con lo sguardo rivolto al mondo, alle passioni e le esperienze dei protagonisti.

Quattro giovanissimi, i componenti dell’apprezzato quartetto, quando, nel 1979, si sono incontrati per la prima volta in uno spettacolo con la regia di colui che è stato il loro maestro fino alla fine degli anni 90: Roberto De Simone. Alla sua scuola si sono formati partecipando alla gran parte degli spettacoli e delle composizioni musicali messe in scena.

Poi ognuno ha percorso la sua strada con scelte personali tra musica, teatro e cinema.

Il nome del gruppo, Paese mio bello, è stato ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti d’America tra il 1911 e il 1939. Nel programma con i due chitarristi Michele Bonè e Paolo Propoli, sono presenti tutte le note, le epoche, i generi cantati e vissuti in quarant’anni e più di attività dai quattro solisti.

Un ‘ri-passo’ di storie, viaggi, emozioni, successi e delusioni condivise. Con la stessa consapevolezza cantano le Villanelle, il ‘700 napoletano, le canzoni degli anni 40/50, la tradizione colta e popolare e loro composizioni. Un concerto che sorprende ad ogni brano.

Sempre in bilico tra il ricordo struggente e la voglia di ‘innovazione’, di quel nuovo che è linfa vitale per continuare a studiare e ricercare il ‘magico accordo’ nell’armonia di quattro voci.

Info e prenotazioni: 081-9223536