Napoli: piazza degli Artisti, abolite le strisce pedonali!

Riceviamo e pubblichiamo.

Peraltro, per lo stesso attraversamento, in passato, nonostante le numerose proteste che sollevò il provvedimento, erano già stati aboliti i due scivoli posti all’estremità delle strisce zebrate, che venivano utilizzati principalmente dai diversamente abili non deambulanti e dalle mamme con carrozzine.

Una situazione che ha dell’incredibile quella che si sta verificando, negli ultimi tempi, in piazza degli Artisti, una delle piazze più trafficate e frequentate del capoluogo partenopeo. Dopo che, di recente, sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento del manto stradale, non sono state ripristinate le strisce pedonali che consentono l’attraversamento della piazza, tra la pedana che la collega con via Luca Giordano, lungo il quale le strisce pedonali sono state rifatte, e il marciapiedi antistante.

A segnalare la vicenda, che presenta notevoli aspetti riguardanti anche la sicurezza nell’attraversamento della piazza, comunicati anche sulle pagine social, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già Presidente della circoscrizione Vomero.

Puntualizza Capodanno:

In pratica, i pedoni che arrivati alla fine di via Luca Giordano, attraversano la piazza sulle strisce pedonali esistenti, si ritrovano poi sulla pedana spartitraffico con l’unica possibilità di dover tornare indietro, dal momento che, lungo il bordo di tale pedana, non vi rilevano altre strisce pedonali, se non quelle che hanno già attraversato.

A meno che non decidano, come purtroppo fanno la maggior parte delle persone, di attraversare la piazza, dove sono presenti importanti uffici pubblici, quali un ufficio postale e la filiale di una banca, a loro rischio e pericolo, visto che tale attraversamento avviene in prossimità della curva dalla quale s’immettono, sovente a velocità sostenuta, autoveicoli e motocicli provenienti da via San Gennaro ad Antignano.

Ancora una volta, siamo di fronte a provvedimenti che dimostrano la scarsa attenzione verso i pedoni e segnatamente verso le persone che hanno problemi e difficoltà nel deambulare.

Un’incultura che, purtroppo, sta sempre più caratterizzando il capoluogo partenopeo.