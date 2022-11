Napoli, ordinanza traffico per visita Ministro dell’Interno

In vigore il 18 novembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della visita del Ministro dell’Interno prevista per domani venerdì 18 novembre è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione in piazza

del Plebiscito e strade limitrofe.

In particolare:

Istituire dalle ore 00:01 a fine cessate esigente del giorno 18 novembre:

1) il divieto di transito veicolare nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante la Prefettura;

2) il senso unico di circolazione:

a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

b) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

Ordinanza