La Toscana delle donne promuove la campagna ‘Volto Manifesto’

Appuntamento il 20 novembre al Teatro Verdi di Firenze

Sarà rivelato il 20 novembre al Teatro Verdi di Firenze il volto femminile toscano uscito dal contest organizzato dalla Regione nell’ambito della campagna ‘Benvenute in Toscana’.

Durante la giornata di apertura della settimana dedicata alle donne dal 20 al 25 novembre, Oliviero Toscani rivelerà il nome di colei che a suo giudizio rappresenta meglio la faccia dell’anima della Toscana, il suo carisma, una bellezza che va al di là dei normali canoni ma che esprime personalità. La personalità unica della Toscana.

Proprio in onore della unicità dei volti, la Regione Toscana con Unicoop Firenze promuove il progetto ‘Volto Manifesto’ che, dopo il ‘debutto’ avvenuto il 18 ottobre scorso, torna ad essere presentato al pubblico al teatro Puccini di Firenze il 29 novembre alle ore 18:00.

‘Volto Manifesto’ è una campagna di sensibilizzazione portata avanti da Unicoop Firenze che vuole valorizzare l’unicità del volto umano ed ha come obiettivo di invitare tutti ad un dialogo collettivo sul tema del volto e di come si sta trasformando attraverso i social, sul suo ruolo insostituibile per le relazioni umane e per l’etica della società.

Il punto di arrivo auspicato è la dichiarazione del Volto come Patrimonio dell’Umanità, risorsa unica e preziosa che deve essere valorizzata e conservata nella sua differenza, varietà e, al tempo stesso, unicità individuale.

Il 29 novembre sul palco del Teatro Puccini ci saranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la capo di Gabinetto Cristina Manetti, Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Lorella Zanardo, attivista e fondatrice – insieme a Cesare Cantù – di Nuovi Occhi per i Media, e l’attrice Daniela Morozzi.