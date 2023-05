Napoli, ordinanza di integrazione ‘Manifestazione CGIL – CISL – UIL’

In vigore il 20 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ad integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 742 del 17 maggio u.s. denominata ‘Manifestazione Sindacale CGIL – CISL – UIL’, prevista per sabato 20 maggio, è stato istituito dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Francesco Caracciolo, nei seguenti tratti:

1. dalla confluenza con l’interviale di collegamento con via Mergellina, altezza chalet Ciro, a piazza della Repubblica;

2. dalla confluenza con viale Anton Dohrn all’intersezione con piazza Vittoria; eccetto per gli autobus a servizio dei partecipanti alla manifestazione diretti a viale Anton Dohrn per consentire esclusivamente la fermata e per il tempo strettamente necessario alla discesa/salita dei partecipanti alla manifestazione.

Ordinanza