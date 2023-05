Napoli, ordinanza per ‘Manifestazione sindacale CGIL – CISL – UIL’

Dispositivo di traffico in vigore dal 18 al 20 maggio

Ufficio Stampa del Comune di Napoli

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento denominato ‘Manifestazione Sindacale CGIL – CISL – UIL’, prevista per il giorno 20 maggio, è stato istituito da domani 18 e fino a sabato 20 maggio un particolare dispositivo di traffico in via Francesco Caracciolo e in viale Dorhn.

In particolare:

A) Istituire per il giorno 20 maggio 2023, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in viale Anton Dorhn:

1. nella corsia di marcia con direzione piazza della Repubblica, nel tratto compreso tra lo Chalet dei Pini e il monumento equestre di Armando Diaz;

2. nella corsia di marcia con direzione via Francesco Caracciolo/piazza Vittoria, nel tratto compreso tra l’ingresso del Circolo del Tennis e il monumento equestre di Armando Diaz.

B) Consentire, per il giorno 20 maggio 2023, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e comunque sino a cessate esigenze, nei tratti di cui al precedente punto A) la fermata degli autobus a servizio dell’evento, per il tempo strettamente necessario alla discesa/salita dei partecipanti alla manifestazione.

C) Sospendere dal 18 al 20 maggio il percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza della Repubblica.

