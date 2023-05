Cerreto e Lopa visitano a Napoli VitignoItalia 2023

Cerreto: ‘Una manifestazione eccellente che racconta l’Italia del vino’

Per l’on. Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Parlamentare all’Agricoltura, durante la sua visita a VitignoItalia a Napoli presso il Maschio Angioino:

È sempre più importante il mondo del vino come volano economico e sociale. Manifestazioni come VitignoItalia spostano lo scenario nel centro Sud, essendo questa la kermesse più importante sotto certe latitudini. 17 edizioni che vedono il Maschio Angioino di Napoli protagonista per raccontare l’Italia del vino con 250 aziende, circa 1.500 etichette, una bellissima rappresentanza del mondo campano. Il fatto che VitignoItalia scelga Napoli come palcoscenico e vetrina è la dimostrazione che questa città sia sempre più di interesse nazionale ed internazionale. L’attenzione del Governo Meloni e del Ministro Lollobrigida verso tutta la filiera del vino è massima e più volte si è detto che conoscere i propri territori e diffondere le proprie ricchezze significa difendere la propria identità. Noi continueremo a difendere il patrimonio agroalimentare e siamo certi che saremo sempre più protagonisti sui mercati internazionali, proponendo prodotti di eccellenza e di elevatissima qualità, tutelando il Made in Italy.

Per Rosario Lopa, rappresentante della Consulta per l’Agricoltura e Turismo APS, intervenuto alla giornata conclusiva di VitignoItalia 2023 per incontrare gli operatori del settore:

Questo settore ha aumentato la nostra capacità di stare sul mercato e di ricavarne redditi. Il tema delle denominazioni d’origine e la difesa dei prodotti tipici italiani a livello mondiale è diventata una battaglia strategica per l’intero sistema agroalimentare, la cui punta di diamante è proprio il settore vitivinicolo.

Il settore vitivinicolo è la punta di diamante del nostro sistema agroalimentare, il vigneto Italia è una tra le maggiori risorse economiche, culturali e sociali della Nazione.

Presenti tra gli altri, con il patron di VitignoItalia Maurizio Teti, l’Assessore regionale On. Nicola Caputo, il Direttore ICQRF Napoli Comandante Salvatore Schiavone e Alfredo Catapano di Confcommercio.