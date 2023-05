Napoli, dispositivo temporaneo Perimetrale Vomero – Soccavo

In vigore dal 22 al 25 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire i lavori di adeguamento statico del viadotto, dal 22 al 25 maggio sarà istituito il divieto di transito sui tratti di collegamento della Perimetrale Vomero – Soccavo alla Tangenziale di Napoli.

In particolare:

Istituire , dal 22/05/2023 al 25/05/2023, nella fascia oraria 22:00 – 6:00, il divieto di transito veicolare lungo i seguenti tratti stradali:

1) in direzione via Caldieri – via Pigna, sulla rampa di collegamento alla Tangenziale, con obbligo di proseguire per via Pigna;

2) sulla perimetrale, in direzione Vomero – Pianura, lungo rampa di uscita “Vomero”;

3) sulla perimetrale, in direzione Pianura – Vomero:

3.1) lungo il tratto tra lo svincolo “via Epomeo; rione Traiano; Fuorigrotta” fino allo svincolo di “Tangenziale” – “via Caldieri – via De Ruggiero”, con obbligo di uscita via Epomeo; rione Traiano; Fuorigrotta;

3.2) dalla rotonda di San Domenico, lungo la rampa in direzione “Vomero Tangenziale” che si immette sulla perimetrale.

Ordinanza