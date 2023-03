Napoli in Champions: dove possono arrivare gli azzurri?

Il Napoli sta regalando grande spettacolo in Champions League fin dalla fase a gironi.

In pochi, infatti, avrebbero pronosticato un passaggio così agevole per la compagine guidata da Luciano Spalletti, alle prese con un gruppo dai molti volti nuovi per la nuova stagione.

La mano del tecnico di Certaldo si è vista e fin dalle prime battute i partenopei continuano a brillare, tanto in campionato quanto in Europa, stabilendo record su record.

Gli azzurri erano stati sorteggiati nel girone A della massima competizione europea insieme a Liverpool, Ajax e Rangers. La compagine azzurra ha sovvertito ogni pronostico e si è qualificata da prima in classifica grazie a 5 vittorie, 1 sconfitta e ben 20 reti messe a segno.

Lo show partenopeo in Europa è iniziato il 7 settembre, quando gli undici di Spalletti riuscirono a sconfiggere per 4 a 1 i Reds di Jurgen Klopp. Non si è trattato di un risultato casuale: nel turno seguente arrivò il 3 a 0 ai danni del Rangers e contro l’Ajax il tennistico 6 a 1.

Tre vittorie nelle gare di andata che hanno certificato la supremazia napoletana sul piano del gioco e dell’intensità, con gli undici in campo capaci di trovarsi a memoria o quasi.

Al passaggio del turno senza difficoltà è seguito il lungo stop dovuto allo svolgimento dei Mondiali in Qatar e solo a fine febbraio si sono giocate le prime sfide valide per gli ottavi di finale.

Il sorteggio europeo è stato benevolo con la formazione partenopea: gli uomini di Spalletti sono stati sorteggiati con l’Eintracht Francoforte, detentori in carica dell’Europa League.

Nonostante questo, la squadra azzurra sembra superiore ai tedeschi sia nell’organico che nello stato di forma: aspetti che sono emersi al triplice fischio della gara d’andata, vinta dai campani con un netto 2 a 0 e autori di un’azione da incorniciare che ha portato alla rete del raddoppio firmata da Giovanni Di Lorenzo.

La possibilità di passare ai quarti di finale senza difficoltà, unite agli elogi che la compagine di Spalletti sta ricevendo da tutta Europa, alimentano le speranze di arrivare fino in fondo alla massima competizione e europea e le quote sulla vittoria della Champions League ne sono la dimostrazione.

Ad inizio stagione la compagine azzurra non era di certo inserita nella griglia delle potenziali vincitrici, lasciando il peso delle aspettative principalmente sulle spalle di Manchester City e Paris Saint-Germain. Al momento però la situazione è molto diversa: in primis perché il PSG non è più considerato tra i potenziali vincitori, anzi.

La compagine parigina è chiamata all’impresa in occasione del ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco: Messi e compagni sono reduci dall’1 a 0 per i bavaresi e devono ribaltare il risultato all’Allianz Arena per approdare ai quarti di finale.

È proprio la formazione di Julian Nagelsmann ad aver sostituito i parigini nella griglia delle grandi favorite.

Il Manchester City è la prima indiziata, seguono il Bayern Monaco e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo questi tre colossi del calcio internazionale si ritrova la squadra di Spalletti: in Serie A la compagine partenopea è vicina al titolo e questo potrebbe ulteriormente caricare la formazione azzurra, con l’eventuale doppietta (scudetto e Champions League) che resterebbe scolpita nella storia di Napoli.