Napoli, Giunta approva istituzione Garante dei Diritti degli Anziani

Approvata dalla Giunta Comunale la Delibera di Istituzione del Garante dei Diritti degli Anziani per la città di Napoli e il relativo Regolamento che disciplina questa figura e le sue mansioni.

Dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese:

È un passo importante a testimoniare la nostra volontà di non lasciare indietro nessuno, i fragili in particolare, in questo caso gli anziani.